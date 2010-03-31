Курс НБУ на 31.03.10

Офіційний курс НБУ на 31.03.10100 USD – 792.5000 (30 березня – 793.0000) 100 EUR – 1068.4485 (30 березня – 1067.5768) 10 RUR – 2.6989 (30 березня – 2.6746)Облікові курси банківських металів на 31.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-87947.69 (30 березня – 88066.56) 961 XAG 10 Срібло-1379.74 (30 березня – 1359.14) 962XPT10Платина-128939.75(30 березня – 127592.50) 964 XPD 10 Паладій-37485.25 (30 березня – 36534.25)

Офіційний курс НБУ на 31.03.10 100 USD – 792.5000 (30 березня – 793.0000) 100 EUR – 1068.4485 (30 березня – 1067.5768) 10 RUR – 2.6989 (30 березня – 2.6746) Облікові курси банківських металів на 31.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-87947.69 (30 березня-88066.56) 961 XAG 10 Срібло-1379.74 (30 березня-1359.14) 962XPT10Платина-128939.75(30 березня-127592.50) 964 XPD 10 Паладій-37485.25 (30 березня-36534.25)

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