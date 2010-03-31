Головне на 31 березня

Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакета акцій ОАО «Луганськтепловоз» у розмірі 76,001% статутного капіталу.

Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» (номер від 31 березня ц.р.).

Стартова ціна виставленого на продаж держпакета «Луганськтепловоза» становить 400 млн. грн.

Відповідно до конкурсних умов, до участі в конкурсі можуть бути допущені компанії, що здійснюють не менш як три роки діяльність з виробництва локомотивів, потягів або комплектуючі до них, або не менш як рік здійснюють контроль над підприємствами, які займаються зазначеною діяльністю.

Конкурс з продажу «Луганськтепловозу» відбудеться 15 червня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна України 19 липня 2006 року оголосив конкурс з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав що «Управляючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить в російський "Трансмашхолдинг"), переможцем конкурсу: пакет був проданий за 292,505 млн. грн. за стартової ціни 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників «Луганськтепловоза» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку УК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня.

Згідно із затвердженим наказом Фонду держмайна від 5 січня цього року щомісячному пооб’єктному плану-графіку виставляння на продаж держпакетів акцій на 2010 рік, Фонд планував оголосити конкурс з елементами аукціону з продажу поверненого в державну власність 76% пакета акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" у березні.

НАК «Нафтогаз України» здійснила першу виплату купонного платежу на суму понад 75 млн. дол. за єврооблігаціями з погашенням у кінці вересня 2014 року, випущеними восени 2009 року в рамках реструктуризації зовнішнього боргу.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

За словами співрозмовника агентства, виплату здійснено у встановлений термін і в повному обсязі.

За січень-лютий 2010 року негативний фінансовий результат металургійної галузі (до оподаткування) склав 1,6 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, негативна рентабельність металургів у січні-лютому 2010 року склала 9,6%. На рівні рентабельності за вказаний період працювало тільки ВАТ "АрселорМіттал Кривий ріг».

За підсумками 2009 року металургійні підприємства отримали негативний фінрезультат до оподаткування в сумі 6,3 млрд. грн. при негативній рентабельності 4,5%.

На рівень рентабельності вийшли ВАТ "Донецький металургійний завод" і ВАТ "АрселорМіттал Кривий ріг».

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО незабаром має намір провести переговори про продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у Вашингтоні (США).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

С. ТІГІПКО зазначив, що його візит у США відбудеться після того, як 2 квітня у Києві завершить роботу місія МВФ.

"Я поїду у Вашингтон, і ми продовжимо переговори", - сказав С. ТІГІПКО.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1%, у порівнянні з 2008 роком.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Державного комітету статистики України.

При цьому, за уточненими даними комітету, номінальний ВВП за 2009 рік становив 914 млрд. 720 млн. грн, тоді як раніше Держкомстат називав цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меншу - 912 млрд. 563 млн. грн.

Також Держкомстат уточнив падіння ВВП по кварталам у 2009 р. порівняно з аналогічними періодами 2008 р. Так, у 1-му кварталі 2009 р. падіння ВВП становило 20,2% (раніше Держкомстат повідомляв про 20,3%), у 2 -м кварталі - залишилося на рівні 17,8%, як повідомлялося і раніше, у 3-му кварталі - 16% (раніше повідомлялося про 15,9%), у 4-му - 6,8% (7%).

(УНІАН)