Анонс на 1 квітня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Відбудеться засідання НКРЕ.

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Прес-конференція на тему: «Нова афера на ринку нерухомості: ТОВ «Міськжитлобуд» забирає квартири у жителів ЖК «Голосієво». Організатор - об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Голосіївська фортеця". Учасники: Василь Гацько, голова правління ОСББ «Голосіївська фортеця»; Сергій Мороз, член правління ОСББ «Голосіївська фортеця»; Тетяна Мороз, представник ОСББ «Голосіївська фортеця».

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На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція лідера громадянського об`єднання "Новий Київ" Зоряна Шкіряка на тему: "Коли почнеться муніципальна відлига?"

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Брифінг у ДКЦПФР на тему: «Розкриття інформації на фондовому ринку України».

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Прес-конференція на тему: "Макроекономіка в стартові місяці року: перші оцінки" за участю голови групи радників, голови Нацбанку України Валерія Литвицького.

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На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція на тему: "Стратегії виведення будівельної галузі з кризи". Учасники: голова наглядової ради "Укрбудконтракт" Олексій Лугань, адвокат юридичної фірми "Василь Кисіль і партнери" Наталія Доценко-Білоус, генеральний директор рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Станіслав Дубко.

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Круглий стіл на тему: "Місто Київ у системі світових центрів". Учасники: Генріх Фільварок, доктор архітектури, директор Інституту урбаністики в м. Київ; оргкомітет CANACTIONS, члени Архітектурного Клубу, архітектори, студенти, преса.

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Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98.