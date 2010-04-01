Курс НБУ на 01.04.10
00:16, 01 квітня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 01.04.10100 USD - 792.5000 (31 березня - 792.0000)100 EUR - 1068.2108 (31 березня - 1068.4485)10 RUR - 2.6868 (31 березня - 2.6989)Облікові курси банківських металів на 01.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-87927.88 (31 березня-87947.69)961 XAG 10 Срібло-1386.88 (31 березня-1379.74)962XPT10Платина-130049.25(31 березня-128939.75)964 XPD 10 Паладій-37960.75 (31 березня-37485.25)
Офіційний курс НБУ на 01.04.10
100 USD - 792.5000 (31 березня - 792.0000)
100 EUR - 1068.2108 (31 березня - 1068.4485)
10 RUR - 2.6868 (31 березня - 2.6989)
Облікові курси банківських металів на 01.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-87927.88 (31 березня-87947.69)
961 XAG 10 Срібло-1386.88 (31 березня-1379.74)
962XPT10Платина-130049.25(31 березня-128939.75)
964 XPD 10 Паладій-37960.75 (31 березня-37485.25)
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