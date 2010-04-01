Із сейфа Стретовича у Раді викрадено 400 тис. доларів

Із сейфа народного депутата Володимира СТРЕТОВИЧА (фракція НУ-НС) у Верховній Раді викрадено 400 тис. доларів.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Сам В.СТРЕТОВИЧ на запитання УНІАН, чи дійсно був такий випадок, і коли він стався, відповів: “Нехай цим займаються правоохоронні органи”.

Водночас, ні у столичній міліції, ні у прокуратурі Києва, ні у Генеральній прокуратурі України, відповідаючи на запитання, чи було звернення народного депутата з цього приводу, інформацію не підтвердили.

Утім, у главку МВС Києва сказали, що чули про це.

Разом з тим, кілька депутатів із фракції НУ-НС, з якими УНІАН вдалося зв’язатися, теж зазначили, що вперше чують про такий інцидент.