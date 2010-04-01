Азаров визнав ефективність заходів попереднього уряду

Кабінет міністрів України під керівництвом Миколи АЗАРОВА визнав ефективність заходів попереднього уряду для розвитку підприємництва.

Про це повідомляється на офіційному сайті Юлії ТИМОШЕНКО у статті "Уряд АЗАРОВА змушений визнати першість Юлії ТИМОШЕНКО".

"Сьогодні вже стало остаточно зрозумілим, що тези, на яких будувалась передвиборча компанія Партії регіонів, є блефом та повною профанацією. Жодного плану виходу із кризи, жодного економічно обґрунтованого кроку не презентовано урядом "професіоналів". Майже всі "реформи" обмежились макіавеллівськими схемами захоплення влади та призначеннями керівників міністерств та відомств, що шокували українське суспільство", - йдеться у статті.

На сайті також зазначається, що “найбільш цинічною брехнею” виявились декларативні заяви щодо підтримки розвитку підприємництва. "Податкові канікули для малого та середнього бізнесу, реформування системи податків та боротьба із чиновниками, що заважають підприємцям працювати, насправді оказались банальною передвиборчою "заманухою", - пояснюється у матеріалі.

Водночас, у статті наголошується, що є й позитивні сигнали для малого та середнього бізнесу, і "всі вони без виключення базуються на рішеннях, що були ухвалені урядом Ю.ТИМОШЕНКО".

Зокрема, у статті нагадується, що 27 січня 2010 року було проведено урядове засідання, під час якого було ухвалено 25 рішень, спрямованих на спрощення умов ведення бізнесу.

"Всі без виключення позитивні "новаторські" ініціативи уряду М.АЗАРОВА та віце-прем’єр–міністра Сергія ТІГІПКА, які сьогодні подаються суспільству як надбання нових керманичів країни, повторюють вже існуючі рішення уряду Ю.ТИМОШЕНКО", - йдеться у статті.

"Зрозуміло, що, не маючи власного плану реформ, уряд М.АЗАРОВА вимушено підтримує рішення попереднього Кабінету міністрів, спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу. І це є свідченням того, що політика Ю.ТИМОШЕНКО у сфері розвитку підприємництва визнана правлячою коаліцією такою, що є ефективною та правильною", - резюмується у статті.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 31 березня затвердив пакет законопроектів, що спрощують ведення бізнесу. Зокрема, уряд схвалив законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо введення системи електронної державної реєстрації суб`єктів господарювання, проект закону щодо спрощення процесу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Крім того, уряд М.АЗАРОВА схвалив законопроект, яким передбачається зменшення штрафів для бізнесу під час реєстраційних процедур і збільшення штрафів для державних службовців, які відмовляють або затягують з видачею дозволів.

Ще одним урядовим законопроектом пропонується ввести контроль за діяльністю підприємців тільки з боку центральних органів виконавчої влади.