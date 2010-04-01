БЮТ відкликає своїх депутатів з керівних посад

Фракція БЮТ ухвалила рішення відкликати своїх депутатів з керівних посад в усіх парламентських комітетах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За словами І.КИРИЛЕНКА, таке рішення фракція ухвалила, аби розблокувати процес переформатування в цілому комітетів між коаліцією та опозицією.

«Для того, щоб розблокувати цей процес і не затягувати його на кілька тижнів, сьогодні фракція прийняла єдине вірне рішення – ми відкликаємо всіх керівників, заступників та секретарів комітетів з цих посад», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що раніше була досягнута домовленість про паритетність посад як у коаліції, так і в опозиції.

У свою чергу голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловив думку, що таке рішення фракції тільки дестабілізує роботу парламенту. «Дестабілізувати роботу Верховної Ради відкликанням депутатів - очевидно, це неправильно», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, лідери фракцій провинні вирішити питання щодо розподілу комітетів на засіданні Погоджувальної ради.