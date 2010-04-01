Томенко: Усі місцеві вибори відбудуться 27 березня 2011 р.

У разі внесення змін до Конституції України в частині пролонгації терміну діяльності місцевих органів влади вибори в усі місцеві органи, навіть ті, де пройшли позачергові вибори, відбудуться 27 березня 2011 року.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, сьогоднішнє голосування за відповідне рішення означає, що Верховна Рада взяла за основу підхід, який був запропонований командою БЮТ після того, як була скасована дата проведення місцевих виборів 30 травня 2010 року.

Він зазначив, що у зв’язку з цим наступною датою проведення місцевих виборів, яка відповідає законодавству, може бути дата 27 березня 2011 року.

«Сьогоднішнє голосування означає, що якщо завершиться процес внесення змін до Конституції, то наступні вибори до всіх органів місцевого самоврядування відбудуться 27 березня 2011 року, і це стосується й тих органів місцевого самоврядування, які були обрані на позачергових виборах», - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, сьогоднішній підхід означає, що всі вибори відбудуться в один день.

За словами М.ТОМЕНКА, внесення змін до Конституції забере право у деяких органів місцевого самоврядування, що були обрані на позачергових виборах, відтермінувати нові вибори.

Крім того, зауважив віце-спікер, Верховна Рада проведе парламентські слухання щодо необхідності зміни виборчого законодавства. «Сьогодні очевидно, що крім внесення змін до Конституції, найважливішим є ухвалення нового виборчого законодавства, щоб сформувати місцеве самоврядування з відповідальних перед виборцями осіб», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 квітня, ВР направила на висновок Конституційного Суду законопроект щодо встановлення однакових строків повноважнь (по 5 років) місцевих рад і голів міст і сіл, та призначення їх виборів на 27 березня 2011 року.

Нині передбачено, що депутати міських рад обираються строком на п`ять років. При цьому сільські, селищні та міські голови обираються територіальними громадами строком на чотири роки.