Уряд створив Бюро євроінтеграції

Уряд постановою № 286 від 31 березня утворив у структурі Секретаріату Кабінету міністрів України Бюро європейської інтеграції, ліквідувавши Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції, яке було створено попереднім урядом.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд М.АЗАРОВА визнав постанови уряду Юлії ТИМОШЕНКО від 16 липня 2008 року № 649 “Про утворення Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції”, а також від 27 грудня 2008 року № 1120 “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 16 липня 2008 р. № 649” такими, що втратили чинність.

Як повідомляв УНІАН, уряд Ю.ТИМОШЕНКО в липні 2008 року створив Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції, яке очолював віце-прем`єр Григорій НЕМИРЯ.