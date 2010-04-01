ВР відмовилася слухати про вступ до Митного союзу
14:49, 01 квітня 2010Різне
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Не схотіли ПР, КПУ та Блок Литвина
Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про проведення парламентських слухань на тему: «Про перспективи вступу України в Митний союз за участю Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації».
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 218 народних депутатів з 412, зареєстрованих в сесійній залі.
Голосували за це рішення фракції Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина.
Cлухання передбачалося провести 21 квітня.
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