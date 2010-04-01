ВР відмовилася слухати про вступ до Митного союзу

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про проведення парламентських слухань на тему: «Про перспективи вступу України в Митний союз за участю Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 218 народних депутатів з 412, зареєстрованих в сесійній залі.

Голосували за це рішення фракції Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина.

Cлухання передбачалося провести 21 квітня.