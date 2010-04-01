Уряд підготував проект програми своєї діяльності

Кабінет Міністрів підготував проект програми своєї діяльності, яка передбачатиме заходи щодо підвищення рівня і якості життя в Україні, які здійснюватимуть на основі економічних і соціальних реформ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету Міністрів, проект Програми діяльності уряду розглянув Урядовий комітет з питань розвитку галузей економіки.

"Підвищення рівня і якості життя людей має бути на вершині піраміди і спиратися на методи і механізми досягнення цієї мети - економічні і соціальні реформи. Основою повинна стати нова якість зростання вітчизняної економіки", - сказав перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ на засіданні комітету.

Перший віце-прем'єр доручив учасникам засідання внести зміни до структури документу і деяких розділів Програми діяльності уряду для того, аби вони точніше відповідали цілям і завданням передвиборної програми Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

А. КЛЮЄВ також підкреслив необхідність якісніше виписати основні пріоритети реформ у напрямку підтримки вітчизняного товаровиробника, створення бази для довгострокового економічного зростання.

Окрім проекту Програми діяльності уряду на засіданні обговорили проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік. Пропозиції і доповнення від кожного міністерства внесуть до проектів цих документів.