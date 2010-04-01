БЮТ заблокував трибуну парламенту

Фракція БЮТ заблокувала роботу парламенту. Засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН зазначив, що закриває засідання через неможливість продовжувати роботу ВР, оскільки БЮТівці заблокували трибуну.

Перед цим В.ЛИТВИН продовжив роботу парламенту до 18.15. З 17.00 парламент розглядав питання проведення позачергових виборів у низці населених пунктів. Деякі проекти постанов про проведення позачергових виборів у тому чи іншому населеному пункті не були підтримані Верховною Радою.

Депутати від БЮТ після декілької нерезультативних голосувань виступили з вимогою повернутися до розгляду раніше непідтриманих проектів постанов. Проте позитивне голосування з даного приводу не відбулось, після чого депутати від БЮТ заблокували роботу Верховної Ради.

На вечірньому засіданні парламенту народні депутати підтримали 67 постанов щодо проведення позачергових виборів сільських та селищних рад 20 червня 2010 року, водночас не підтримали 9 проектів постанов з цього питання.

Наступне засідання відбудеться завтра о 10.00.