Анонс на 2 квітня

10-00 - Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України (вул.. Грушевського, 5).

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11-00 - Відбудеться засідання Комітету економічних реформ

11-00 - В медіа-холдингу «Главред-медиа» відбудеться прес-конференція на тему: «МВФ і Україна: перспективи подальшої співпраці». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський (вул. Сретенськая, 2/8). Акредитація на місці по редакційних посвідченнях.

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12-00 - Прес-конференція народного депутата, глави Опозиційного Кабміну Сергія Соболєва на тему: «Перші дії Опозиційного уряду» (“Головком”, вул. Інститутська, 24/7, 3 поверх, оф. 6).

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- У Запоріжжі в рамках I-й відкритої науково-практичної конференції «Основні джерела фінансування проектів модернізації систем міського теплопостачання» відбудеться прес-конференція за участю першого заступника міністра по питаннях житлово-комунального господарства України Руслана Крамаренко, міського голови м. Запоріжжя Євгенія Карташова, генерального директора ГП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства» Дмитра Прійми, представників міжнародних фінансових організацій (пр-т Леніна, 206, Запорізька міськрада, малий зал, 2 поверх.