Головне на 1 квітня

Хроніка дня

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Призначення: ВР призначила Рябченка головою ФДМУ Верховна Рада України призначила Олександра РЯБЧЕНКА головою Фонду державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 245 народних депутатів із 427, зареєстрованих у сесійній залі.

О.РЯБЧЕНКО, відповідаючи на запитання депутатів щодо приватизації Одеського припортового заводу, зазначив, що завод був «приватизований погано і помилково». При цьому він наголосив, що відповідно до законодавства України дане підприємство «взагалі не підлягає приватизації».

О.РЯБЧЕНКО вважає, що Одеський припортовий завод має залишитися у власності держави й отримати від держави інвестиції. За його словами, «це цікаве і необхідне для держави підприємство».

ВР призначила Плаксюка головою Держкомтелерадіо Верховна Рада України призначила Юрія ПЛАКСЮКА головою Державного комітету телебачення і радіомовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 237 народних депутатів з 430, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, відповідне рішення підтримали 165 депутатів з фракції Партії регіонів, 10 – від БЮТ, 11 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 20 – від Блоку Литвина та четверо позафракційних.

Як повідомляв УНІАН, до цього призначення Ю.ПЛАКСЮК обіймав посаду заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, на яку був призначений Верховною Радою у квітні 2005 року.

ВР призначила Костусєва головою Антимонопольного комітету

Верховна Рада України призначила Олексія КОСТУСЄВА головою Антимонопольного комітету України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 242 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Після голосування О.КОСТУСЄВ заявив, що «більша частина спеціалістів Антимонопольного комітету збереглася». «Це висококваліфіковані, порядні і деполітизовані люди, це сильна команда», - додав він.

Водночас О.КОСТУСЄВ наголосив: «Звичайно, необхідно буде привести ще нових людей, але кістяк, безумовно, залишиться».

Політика: Фракція БЮТ заблокувала роботу парламенту

Засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН зазначив, що закриває засідання через неможливість продовжувати роботу ВР, оскільки БЮТівці заблокували трибуну.

Перед цим В.ЛИТВИН продовжив роботу парламенту до 18.15. Як передає кореспондент УНІАН, з 17.00 парламент розглядав питання проведення позачергових виборів у низці населених пунктів. Деякі проекти постанов про проведення позачергових виборів у тому чи іншому населеному пункті не були підтримані Верховною Радою.

Депутати від БЮТ після декілької нерезультативних голосувань виступили з вимогою повернутися до розгляду раніше непідтриманих проектів постанов. Проте позитивне голосування з даного приводу не відбулось, після чого депутати від БЮТ заблокували роботу Верховної Ради.

На вечірньому засіданні парламенту народні депутати підтримали 67 постанов щодо проведення позачергових виборів сільських та селищних рад 20 червня 2010 року, водночас не підтримали 9 проектів постанов з цього питання.

Наступне засідання відбудеться завтра о 10.00.

9-10 квітня Лавров здійснить візит до України

9-10 квітня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ здійснить візит до України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомив офіційний представник МЗС Росії Андрій НЕСТЕРЕНКО.

«9-10 квітня заплановано візит ЛАВРОВА до України, під час якого заплановано проведення третього засідання підкомітету з міжнародної співпраці Російсько-Української міждержавної комісії, очолюваної ЛАВРОВИМ і міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

За його словами, в рамках цього підкомітету створено і працює шість підкомісій: з питань взаємодії з новими викликами і погрозами, з врегулювання регіональних конфліктів, з Азово-Керченського врегулювання, з питань прикордонної консульської проблематики, зі співпраці в міжнародних організаціях.

А.НЕСТЕРЕНКО повідомив, що на засіданні підкомітету будуть докладно розглянуті питання, що входять в компетенцію цих підкомісій. Крім того, глави зовнішньополітичних відомств двох країн мають намір обговорити й інші актуальні питання російсько-української співпраці, найважливіші міжнародні проблеми, зокрема, проблематику європейської безпеки, перебіг Придністровського врегулювання.

А.НЕСТЕРЕНКО зазначив, що майбутня зустріч С.ЛАВРОВА і К.ГРИЩЕНКА буде третьою за останні два місяці, що свідчить про активний політичний діалог між Росією і Україною.

Влада: Уряд підготував проект програми своєї діяльності

Кабінет міністрів підготував проект програми своєї діяльності, яка передбачатиме заходи з підвищення рівня і якості життя в Україні, що здійснюватимуться на основі економічних та соціальних реформ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, проект Програми діяльності уряду розглянув Урядовий комітет з питань розвитку галузей економіки.

"Підвищення рівня та якості життя людей повинне бути на вершині піраміди та спиратися на методи і механізми досягнення цієї цілі – економічні та соціальні реформи. Основою має стати нова якість зростання вітчизняної економіки", - сказав перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ на засіданні комітету.

Перший віце-прем’єр доручив учасникам засідання внести зміни у структуру документу та деякі розділи Програми діяльності уряду задля більш точної відповідності цілям та завданням виборчої програми Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

А.КЛЮЄВ також наголосив на необхідності якісніше виписати основні пріоритети реформ у напрямку підтримки вітчизняного товаровиробника, створення бази для довгострокового економічного зростання.

Окрім проекту Програми діяльності уряду на засіданні було обговорено проект Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2010 рік. Пропозиції та доповнення від кожного міністерства будуть внесені в проекти цих документів.

ПЕК: Представники НАК “ЕКУ” втратили домінуюче становище в Наглядовій раді “Дніпроенерго”

Акціонери енергогенеруючої компанії ВАТ «Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) на зборах 1 квітня ухвалили рішення про оновлення Наглядової ради товариства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, акціонери, зокрема, вирішили відкликати з органу управління представників НАК «Енергетична компанія України» - екс-президента НАК Володимира ЗІНЕВИЧА, віце-президента Олександра ЩЕРБАТЮКА, начальника відділу договірної роботи Вадима СОЛОМЧЕНКА.

Замість них до складу Наглядової ради "Дніпроенерго" введені президент НАК «ЕКУ» Петро ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ, віце-президент Олександр ПОЗДНЯКОВ, а також екс-голова правління «Дніпроенерго» Юрій БОЧКАРЬОВ.

Членами Наглядової ради переобрані як юридичні особи НАК «Енергетична компанія», ТОВ «Донбасівська паливно-енергетична компанія», Dtek Holdings Ltd, а також Олексій ЗАХАРЧУК (також є членом Наглядових рад у ВАТ "Донецькобленерго" і ВАТ "ПЕС-Енерговугілля").

Таким чином, мажоритарний акціонер «Дніпроенерго» НАК «ЕКУ» скоротив свою присутність в Наглядовій раді товариства з 4 до 3 представників. Всього в НР компанії 7 членів.

Довідка УНІАН. ВАТ "Дніпроенерго" (м. Запоріжжя) – провідна енергогенеруюча компанія України. Основний вид діяльності – виробництво електричної і теплової енергії. Компанія зареєстрована 14 липня 1995 року.

Статутний фонд "Дніпроенерго" - 149 млн. 185,8 тис. грн.

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт, що становить 29% встановленій потужності всіх ТЕС України. Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВт.

Державі в особі НАК "Енергетична компанія України" належить 50%+1 акція генкомпанії, ТОВ "ДПЕК" – 47,46% акцій.

У 2009 році "Дніпроенерго" збільшило чистий збиток в 14,5 разу – до 236,049 млн. грн., порівняно з 2008 роком.

Акціонери «Дніпроенерго» повторно ухвалили рішення про збільшення статутного фонду на 52% - до 149 млн. грн. Акціонери енергогенеруючої компанії ВАТ «Дніпроенерго» на загальних зборах 1 квітня повторно ухвалили рішення про збільшення статутного фонду на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тис. грн., яке вже приймалося в серпні 2007 року і неодноразово оскаржувалося міноритарними акціонерами в різних судових інстанціях.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Департаменту корпоративного управління НАК «Енергетична компанія України» Ігор МАЛИЙ.

За його словами, повторне затвердження рішення про додаткову емісію і про приєднання ТОВ «Інвестиційне товариство» було прийнято у зв`язку з рішенням Запорізького апеляційного господарського суду від 5 березня ц.р., який за позовом міноритарних акціонерів визнав проведеним з порушеннями законодавства і скасував рішення про збільшення статутного фонду, прийняте на зборах акціонерів компанії 27 серпня 2007 року.

«Тому акціонерам було запропоновано повторно проголосувати це питання», - сказав І.МАЛИЙ, не уточнивши кількість акціонерів, які підтримали проведення додаткової емісії, а також міноритаріїв, які оскаржили рішення загальних зборів від 7 серпня 2007 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (від 13 червня 2007 року №407-р) дозволив НАК «Енергетична компанія України» на загальних зборах акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» голосувати за збільшення статутного фонду компанії. Акціонери «Дніпроенерго» на зборах 27 серпня 2007 року вирішили збільшити статутний фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до товариства ТОВ «Інвестиційне товариство» (входить до ДПЕК). Збільшення СФ мало проводитися шляхом додаткового випуску 2 млн. 43 тис. 434 простих іменних акцій номіналом 25 грн. В результаті цієї додаткової емісії ТОВ «Донбасівська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК) консолідувала 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго».

У 2007 р. рішення зборів акціонерів про збільшення СФ оскаржило ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-інвест» (міноритарний акціонер генкомпанії), яке вважає, що його інтереси було порушено.

21 грудня 2007 року Запорізький апеляційний господарський суд визнав недійсними всі рішення зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року, зокрема, й про збільшення статутного фонду. Протилежна сторона оскаржила дане рішення суду. І 25 січня 2008 р. ВГСУ своєю постановою скасував рішення Запорізького апеляційного госпсуду. Наприкінці січня 2008 р. ТОВ ДІК «Бізнес-інвест» оскаржило у Верховному суді України постанову ВГСУ від 25 січня ц.р., що підтверджує законність збільшення СФ «Дніпроенерго».

8 квітня Господарська палата Верховного суду України задовольнила касацію ТОВ «Бізнес-інвест» на рішення Вищого господарського суду України і визнала незаконними всі рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року.

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВ.

Державі в особі НАК "Енергетична компанія України" належить 50%+1 акція генкомпанії, ТОВ "ДПЕК" – 47,46% акцій.

У 2009 році "Дніпроенерго" збільшило чистий збиток в 14,5 разу – до 236,049 млн. грн., порівняно з 2008 роком.

Moody`s підтвердило довгостроковий рейтинг ДТЕК Міжнародне рейтингове агентство Moody`s підтвердило довгостроковий корпоративний рейтинг ДТЕК на рівні "B2", прогноз - "негативний".

Про це УНІАН повідомили в Департаменті корпоративних комунікацій ДТЕК. Згідно з повідомленням, Moody`s також виключив ДТЕК зі списку компаній з можливим наступним пониженням рейтингу Moody`s.

У департаменті пояснили, що підтвердження рейтингу агентство пов`язує з успіхом компанії у відновленні діючих короткострокових кредитних ліній, очікуванням позитивних фінансових результатів компанії за 2009 рік, незважаючи на несприятливий макроекономічний розвиток і значне падіння споживання електроенергії в Україні, а також з політичною стабілізацією в Україні після президентських виборів.

За оцінкою Moody`s, ДТЕК довів свою здатність успішно поновлювати діючі кредити і залучати нове банківське фінансування навіть в несприятливому середовищі.

Прогноз "негативний" грунтується на низькому макроекономічному прогнозі України і думці про те, що ситуація в українській банківській системі залишається напруженою, що може стримувати ліквідність ДТЕК і можливості компанії у короткостроковому банківському рефінансуванні.

У цьому контексті Moody`s зазначає що майбутній розвиток рейтингу ДТЕК залежить від здатності і бажання компанії адаптувати свою бізнес-стратегію і коригувати капітальні інвестиції відповідно до можливостей її грошового потоку.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).

Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобування і збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ "Павлоградвугілля" (що об`єднує десять шахт), ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" і п`ять збагачувальних фабрик. За підсумками 2009 року, частка ДТЕК у вуглевидобувній галузі України склала 24,4%.

Блок генерації представлений ТОВ "Східенерго" і асоційованою компанією ВАТ "Дніпроенерго", в якій ДТЕК має 47,5% акцій. За підсумками роботи у 2009 році, частка цих компаній в тепловій генерації України склала: "Східенерго" - 25,3%, "Дніпроенерго" - 20,5%.

ТОВ "Сервіс-Інвест" і ВАТ "ПЕС-Енерговугілля" у складі ДТЕК представляють блок дистрибуції електроенергії, їх частка закупівлі в ДП "Енергоринок" у 2009 році склала 7,7%.

Фінанси: Обсяг золотовалютних резервів України перевищив 25 млрд. дол.

Обсяг золотовалютних резервів Національного банку України (НБУ) на кінець березня склав 25,125 млрд. дол. (на кінець лютого - 24 млрд. 148,1 млн. дол. - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник групи радників голови Нацбанку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ на прес-конференції у четвер.

"Ми купуємо валюту не для того, щоб зафіксувати курс. Ми купуємо, тому що ми хочемо підтримати адекватну грошову пропозицію, адекватну у фазі розігрівання економіки, ми купуємо для того, щоб поповнити міжнародні валютні резерви. 25,125 млрд. дол. - такі наші резерви. Це практично той рівень, який ми мали рік тому, - на 400 млн. дол. менше", - пояснив В. ЛИТВИЦЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що, на відміну від минулого року, ці засоби не запозичені, а отримані від продажу валюти населенням, нерезидентами і експортерами.

Щодо стану монетарних агрегатів В. ЛИТВИЦЬКИЙ повідомив, що на 29 березня монетарна база в Україні з початку минулого місяця виросла на 4,1%, минулого року за березень - на 2,3%. З початку року зростання монетарної бази склало 1,8%, минулого року за січень-березень - "мінус" 4,9% по монетарній базі.

Зростання грошової маси з 1 до 29 березня склало - 2%, минулого року за березень - "мінус" 1%. З початку року маса виросла на 0,6%, а минулого року за січень-березень вона скоротилася на 9,6%.

Говорячи про прогнозний рівень економічного зростання України, В. ЛИТВИЦЬКИЙ висловив думку, що за підсумками року необхідно орієнтуватися на зростання ВВП 3-4%. При цьому він назвав недостатньо амбітними урядові прогнози інфляції в 2010 році на рівні 13,1%.

"Я запропонував би варіант такий: як мінімум - інфляцію орієнтувати на рівні менше рівня попереднього року 12,3%, як максимум, щоб вона не виходила з показника, який вимірюється двозначним числом. Максимум - менше 10%, мінімум - менше, ніж минулого року", - сказав В. ЛИТВИЦЬКИЙ.

Представник Нацбанку вважає, що можливе підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги може бути нейтралізоване у своєму впливі на інфляцію шляхом зниженням попиту на інші товари і послуги, а також зниженням інфляції у інших сегментах.

"50% споживчого кошика - це продовольчі товари. Якщо уряд і усі, хто причетний до ухвалення рішень, зможуть направити тенденцію руху продовольчих товарів не на підвищення, а хоч б на утримання стабільного курсу, не кажучи вже про зниження цін, ми зможемо нейтралізувати підвищення тарифів", - сказав В. ЛИТВИЦЬКИЙ.

Також він вважає прийнятним планування дефіциту державних фінансів України в 2010 році на рівні 6,7% від ВВП. Експерт також висловився за доцільність передбачити можливість щоквартального перегляду держбюджету.

Курс: Міжбанк закрився котируваннями 7,9220/7,9250 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9120/7,9260, до 12:00 звузився спред – 7,9150/7,9245. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях – 7,9220/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:30 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9240.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2688/0,2693, до 12:00 ціни піднялися до 0,2695/0,2698. На час закриття ціни концентрувалися в діапазоні 0,2695/0,2696. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,4075 (-0,0525).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3475/1,3560. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,6725/10,6945, до 12:00 ціни підвищилися до 10,6795/10,6960. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6905/10,6985.

Промисловість: Уряд рекомендував НКРЕ зберегти пільги на газ для азотних хімпідприємств

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства промислової політики і рекомендував Національній комісії з регулювання електроенергетики зберегти пільгову ціну на природний газ для 6 хімічних підприємств, які виробляють азотні добрива, на ІІ квартал п.р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінпромполітики з посиланням на відповідне рішення, прийняте на засіданні уряду 31 березня.

Як відзначив міністр промислової політики Дмитро КОЛЕСНІКОВ, ухвалення цього рішення викликане складним економічним становищем азотних підприємств, сумарні збитки яких за підсумком 2009 року становили 1 млрд. 923,8 млн. грн.

«У разі збільшення ціни на природний газ з 205 до 318 дол., починаючи з другого кварталу 2010 року, і враховуючи сезонне падіння експортних цін і попиту на азотну продукцію в ІІІ кварталі поточного року, азотні підприємства працюватимуть збитково, що призведе до їх неплатоспроможності і можливої зупинки», - цитує прес-служба міністра.

При цьому, за розрахунками Мінпромполітики, у разі неприйняття даного рішення Кабміном сумарні збитки зазначених хімпідприємств за підсумками поточного року могли б досягти 3,8 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2009 р., виконуючи рекомендацію уряду, НКРЕ ухвалила рішення про зниження рівня граничної ціни на газ для підприємств хімічної промисловості, що використовують газ як сировину, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тисячу кубометрів (без ПДВ, цільової надбавки і транспортування). У подальшому дія даної постанови уряду неодноразово подовжувалася.

У лютому п.р. регулятор своєю постановою (№ 108) продовжив дію пільгових граничних цін на газ на березень.

Згідно із затвердженим НКРЕ переліком, газ за пільговою ціною одержують ВАТ «ДніпроАЗОТ», «Рівнеазот», ВАТ «Концерн Стирол», ВАТ «Одеський припортовий завод, ВАТ «Азот» (м. Черкаси), ВАТ «Північнодонецьке об`єднання «Азот».

Хімічні підприємства України в 2009 році скоротили споживання природного газу на 36% - з 7,340 млрд. куб. м у 2008 році до 4,7 млрд. куб. м.

Столитця: Fitch підтвердило рейтинги Києва на рівні «B-», прогноз «негативний» Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги м.Києва: довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті на рівні "B-" з "негативним" прогнозом і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті "B".

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно агентство знизило національний довгостроковий рейтинг міста з рівня "AА-(ukr)" до "А(ukr)". Прогноз щодо національного довгострокового рейтингу – "негативний".

Рейтингова дія відображає підвищення ризиків рефінансування, схильність до валютного ризику, а також погіршення бюджетних показників міста і позицію ліквідності, що скоротилася. Рейтинги також враховують статус міста як столиці України, і його добре диверсифіковану економіку. "Негативний" прогноз відображає підвищення ризику рефінансування за борговими зобов`язаннями з погашенням 15 липня 2011 р. і невизначені перспективи щодо бюджету міста на 2010 р., який ще треба затвердити.

За даними Fitch, прямий борг Києва підвищився до 5,6 млрд. грн. на кінець 2009 р., або 47,3% поточних доходів (2008 р. - 33,1%). Прямий борг значною мірою складається з номінованих у доларах США довгострокових облігацій, які є участю в кредиті, на загальну суму 700 млн. дол., що наражає місто на валютний ризик. Києву має рефінансувати 50% прямого боргу у липні 2011 р., включаючи внутрішні кредити на суму 1,2 млрд. грн. і облігації, які є участю у кредиті, на 200 млн. дол. З урахуванням позиції ліквідності міста, що скорочується, амортизація боргу в майбутньому значно збільшить тиск у плані рефінансування на його бюджет. Умовний ризик у Києва помірний і зумовлений, здебільшого, боргом компаній держсектора міста.

Статус Києва, як столиці України, продовжить підтримувати його рейтинги, оскільки Fitch вважає, що здатність міста отримати доступ до короткострокової ліквідності від національного казначейства є згладжувальним чинником щодо ризику рефінансування, який підвищився. Економіка столиці є диверсифікованою і забезпечує широку податкову базу для бюджету Києва, при цьому підтримуючи показники добробуту вище середнього рівня по країні. На частку Києва припадає 18,9% ВВП країни, і його економіка чинить сприятливу дію за можливої стабілізації національної економіки в 2010 р.

Автопром: ЗАЗ почав випуск автобусів ZAZ A10C Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАТ "ЗАЗ" м. Запоріжжя) вивів на ринок новий автобус ZAZ A10C.

Як повідомили УНІАН на підприємстві, салон нового автобуса має 24 сидіння і розрахований на 62 пасажири. На ZAZ A10C встановлені двигун фірми DEUTZ, автоматична коробка передач, м`яка пневмопідвіска, автобус обладнаний також гідропідсилювачем керма.

Підлога салону низька, а східці на передніх і задніх дверях відсутні, що, за даними підприємства, робить процес посадки/висадки зручним і швидким, що особливо важливо для літніх людей.

Ціна нового автобуса в дилерській мережі - від 565 тис. грн.

Азаров відмовився закуповувати автобуси для "Артеку"

Кабінет міністрів України постановою № 285 від 31 березня 2010 року визнав такою, що втратила чинність, постанову Кабінету міністрів від 28 квітня 2009 pоку № 431 "Про особливості закупівлі автобусів для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у державному підприємстві "Міжнародний дитячий центр "Артек".

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, попередній уряд, який очолювала Юлія ТИМОШЕНКО, своєю постановою № 431 від 28 квітня 2009 року дозволив здійснювати закупівлю автобусів для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у державному підприємстві "Міжнародний дитячий центр "Артек" за процедурою закупівлі в одного учасника без погодження з Міністерством економіки.

Зв"язок: «Укрпошта» визначила графік роботи на Великдень «Укрпошта» визначила графік роботи об`єктів поштового зв`язку в період Великодніх свят. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, з метою повного та якісного задоволення потреб користувачів у послугах поштового зв`язку в дні святкування Великодня об`єкти поштового зв`язку працюватимуть за таким графіком: 3 і 6 квітня – звичайний режим роботи, 4 квітня – вихідний день для всіх об`єктів поштового зв`язку, 5 квітня – режим роботи, як у неділю.

Будівництво: Мінрегіонбуд пропонує будувати житло для сільських вчителів

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України пропонує уряду будувати житло для сільських вчителів у комплексі зі школами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

За словами міністра регіонального розвитку і будівництва України Володимира ЯЦУБИ, цього року, завершуючи будівництво шкіл з високим ступенем готовності, к комплексі з ними можна будувати 2-4-поверхові житлові будинки на 16 квартир з використанням сучасних технологій (легких індустріальних конструкцій, дірчастого бетону тощо).

Передбачається, що їх планувальна структура відповідатиме нормам житла соціального призначення: загальна площа однокімнатних квартир становитиме до 30 кв. м, двокімнатних – до 45 кв. м.

За оцінками міністра, вартість такого житла становитиме близько 3 900 грн./кв. м.

В.ЯЦУБА відзначив, що будувати житло для вчителів пропонується на території діючих і тих, що будуються, навчальних закладів або на виділених органами місцевого самоврядування земельних ділянках у межах населених пунктів.

«Мінрегіонбуд готовий забезпечити будівництво житлових будинків загальною площею до 500 кв. м проектною документацією, спростити дозвільні процедури для такого будівництва. Ці проекти не потребуватимуть комплексної державної експертизи і надання дозволу на виконання будівельних робіт», - пояснив міністр.

Фінансування такого будівництва може здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті на соціально-економічний розвиток регіонів і на забезпечення житлом, зокрема – доступним, окремих категорій громадян, на умовах обов`язкового співфінансування з місцевих бюджетів.

«У листі Мінрегіонбуду, адресованому прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ, ми звертаємося також з проханням розглянути можливість визначення у Державному бюджеті України на 2010 рік окремої бюджетної програми на забезпечення житлом педагогічних працівників», - додав В.ЯЦУБА.

За даними Міністерства освіти і науки, в Україні 24 469 педагогів потребують поліпшення житлових умов, з них 5 983 – на селі.

Надання державної підтримки педагогічним і науково-педагогічним працівникам передбачене Державною цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженою постановою Кабміну № 1249 від 11 листопада 2009 року.

Різне: Великодній стіл-2010 подорожчав на 20% Цього року витрати українців до свята Великодня зростуть, як мінімум, на 20%, пише тижневик «Коментарі:».

За інформацією видання, середня ціна на найбільш затребуваний продукт – курячі яйця – щонайменше на 75% вища, ніж рік тому. Саме настільки зросла відпускна ціна на яйце із птахофабрики (великий гурт), досягши 8–8,05 грн. за десяток (без урахування вартості коробки). У роздробі ціни стартують від 9,6–9,7 грн./десяток. Хоча на деяких столичних ринках уже зараз нереально знайти яйця, дешевші ніж 11 грн./десяток. Водночас, за прогнозом генерального директора Союзу птахівників України Олександра БАКУМЕНКА, до середини травня ціни на яйця впадуть, приблизно, на третину від їхнього поточного рівня. Споживання яєць протягом того місяця, на який припадає Великдень, оцінюється в межах 15% від річного обороту — це приблизно 2 млрд. штук. Отже, при середній ціні 1 грн. за яйце виторг виробників від продажу курячих яєць повинен скласти близько 2 млрд. грн.

Паски в 2010 році, за оцінками пекарів, подорожчали в середньому на 13%, порівняно з квітнем 2009 р. Причина - у відчутному зростанні цін таких складових пасок як цукор, масло і яйця. Крім того, практично за останні три місяці на 8–10% збільшилися ціни на борошно: вищого ґатунку - до 2200 грн./т, першого - до 1920 грн./т.

Як пишуть «Коментарі:», промислові хлібозаводи, пекарні торговельних мереж і міні-пекарні приватних підприємців у 2010 році випечуть від 1,2 до 1,5 тис. тонн різноманітних пасок. В грошовому вираженні обсяги святкових продажів складуть приблизно 35–45 млн. грн.

Крім того, відзначає видання, традиційно напередодні Великодня на 10-20% піднімаються роздрібні ціни на м’ясо, хоча у сільгоспвиробників вони залишаються порівняно стабільними: свинина другої категорії (жива вага) — 15–15,5 грн./кг, яловичина (жива вага) — у середньому по Україні приблизно 13 грн./кг.

У цей період очікується і збільшення продажів овочів і фруктів (в межах 15–20%). Найвідчутніше збільшується споживання огірків і томатів, які до самого Великодня українці традиційно майже не купують. «Зараз томати й огірки на 30–40% дорожчі, ніж торік, переважно через те, що Великдень у 2009 році настав пізніше», - пояснив керівник «АПК-Інформ: овочі й фрукти» Андрій ЯРМАК. Існує й інша причина різкого зростання цін — передсвятковий період збігся з масовим виходом на ринок тепличної продукції (огірків і томатів) українського виробництва. За інформацією «АПК-Інформ: овочі й фрукти», тепличний огірок коштує 16–20 грн./кг (гурт), тепличний томат українського виробництва - близько 19–22 грн./кг (гурт), у той час як імпортну продукцію можна купити за 12–14 грн./кг (гурт). І хоча наявність імпортних овочів деякою мірою стримує ціни усередині країни, споживачі, за даними А.ЯРМАКА, віддають перевагу вітчизняній продукції. Після Великодня ціни на вітчизняні помідори-огірки можуть знизитися у середньому на 20–30%.

Кримінал: У Києві затримано «злодія в законі» на прізвисько «Годжа» У Києві працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали «злодія в законі», відомого у кримінальних колах на прізвисько «Годжа», уродженця Азербайджану, громадянина Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за даними оперативників, цей «злодій в законі» раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння вбивства. На сьогодні правоохоронними органами Росії «Годжа» оголошений у міждержавний розшук за ст. 228 Кримінального кодексу РФ (незаконний обіг наркотиків). За оперативними даними, він є лідером організованої злочинної групи, що спеціалізується на викраденні людей з метою отримання викупу і контролює постачання важких наркотиків з Європи на територію Росії.

Встановлено, що «Годжа», переховуючись на території України, намагався активно впливати на криміногенні процеси у злочинному середовищі, зокрема, брав участь у «злодійських сходках», а також намагався призначати так званих «смотрящих» у великих містах та місцях позбавлення волі.

У подальшому оперативники з’ясували, що «Годжа» є «близьким зв’язком» одного із найвпливовіших кавказьких «злодіїв в законі» на прізвисько «Ровшан Ленкоранський», який у грудні 2009 року був екстрадований з України до Республіки Азербайджан із забороною в’їзду на територію України терміном на 5 років.

Затриманий перевіряється на причетність до скоєння злочинів на території України. Також вирішується питання щодо його екстрадиції у Росію.