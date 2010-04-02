Литвин: ВР 13 квітня ухвалить держбюджет-2010 без обговорення

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що 13 квітня парламент ухвалить закон про державний бюджет на 2010 рік без обговорення, якщо фракція БЮТ продовжуватиме блокувати трибуну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив під час прес-конференції.

За його словами, якщо фракція БЮТ продовжуватиме блокувати трибуну, то наступного пленарного тижня (з 13 по 16 квітня – УНІАН) першим питанням буде розглянуто постанову про перерозподіл народних депутатів у комітетах, також ВР розгляне Програму соціально-економічного розвитку України і державний бюджет на 2010 рік в цілому.

В.ЛИТВИН наголосив, що держава не може жити без бюджету через блокування парламентської трибуни. За його словами, за таких обставин необхідно буде ухвалювати бюджет в цілому. «Якщо буде заблоковано, то виходить нема що обговорювати, всім все зрозуміло», - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що, у випадку ухвалення бюджету та підписання його Президентом України, закон про бюджет почне діяти в другому півріччі, тому ще більше зволікати немає сенсу.

На уточнююче запитання журналістів, яким чином буде ухвалюватися бюджет, якщо блокуватиметься трибуна, голова Верховної Ради сказав: «Я думаю, що вони (фракція БЮТ – УНІАН) втомляться».

«Ви прекрасно розумієте, що спецназ у Верховну Раду України ніхто ж заводити не має права, це тільки депутати можуть просити депутатів знайти порозуміння», - додав голова парламенту.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від БЮТ сьогодні заблокували президію, трибуну парламенту і урядову ложу. “Бютівці” наполягають на розгляді питання про перерозподіл комітетів Верховної Ради між коаліцією та опозицією.

Через блокування пленарне засідання досі не розпочалось.