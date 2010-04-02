Уряд підготував проект програми діяльності на 10 років

Урядовий комітет з реформ під головуванням прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА на сьогоднішньому засіданні розглядає проект програми діяльності Кабміну на найближчі десять років, а також на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи засідання комітету, М.АЗАРОВ зазначив, що програма має відкрити новий політичний курс і дати старт початку структурних реформ в Україні.

Він також сказав, що програма діяльності уряду підготовлена на основі програми Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей».

«В основу програми закладено цілі, визначені програмою Президента України В.ЯНУКОВИЧА «Україна для людей», – сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначв, що перш за все програма має містити чітку систему розвитку всіх галузей економіки. «В ній мають бути системні баланси енергетичної, продовольчої, фінансової, демографічної тощо (сфер – УНІАН) і сигнальні терміни виходу на певний рівень розвитку», – сказав М.Азаров.

Він також зазначив, що в програмі будуть чітко визначені терміни досягнення певних результатів. Прем`єр сказав, що впродовж двох з половиною років – до наступних парламентських виборів – в Україні необхідно закріпити тенденції стабільного розвитку і подолання бідності, а після закінчення цього терміну необхідно досягти показника ВВП на рівні вище, ніж у докризовий період.

Через п`ять років, сказав М.АЗАРОВ, необхідно прискорити зростання з тим, щоб після закінчення п`ятирічки рівень ВВП був вищий за показник 1990 року, а також подвоїти доходи громадян.

Третій етап програми, зазначив прем`єр-міністр, розрахований на наступні п`ять років, і після закінчення цього періоду економіка України має працювати, має бути налагоджене високотехнологічне виробництво.

«Наприкінці цього етапу Україна подвоїть ВВП, а доходи громадян досягнуть рівня європейських сусідів. ВВП на душу населення має бути на рівні як мінімум країн – нових членів Євросоюзу», – сказав він.

Він зазначив, що, по суті, уряд будує плани на дві п`ятирічки. «Фактично йдеться про дві п`ятирічки. Перша – відновлення і модернізація, друга, – постіндустріальне прискорення», – сказав М.АЗАРОВ.

Після узгодження програми на урядовому комітеті документ має бути схвалено на засіданні Кабінету міністрів.