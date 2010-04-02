Азаров готує механізми незаконної приватизації держоб’єктів?

У команді лідера об`єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО вважають, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ готує механізми для подальшої незаконної приватизації об`єктів державної власності через відповідні кадрові призначення.

Про це йдеться у статті "Нетаємний союз меча і кричала", опублікованій на офіційному сайті Ю.Тимошенко.

"Уряд Н.Азарова відновив 38-річного Едуарда СТАВИЦЬКОГО на посаді голови правління Національної акціонерної компанії "Надра України". На перший погляд, уряд нібито продемонструвало шану до законів: рішення про відновлення відомого "комбінатора" ухвалене на підставі судового рішення, винесеного за результатами розгляду позову Едуарда СТАВИЦЬКОГО про незаконність його звільненнія урядом Ю.Тимошенко. Але це лише на перший погляд", - йдеться у статті.

На сайті нагадують, що уряд нинішнього лідера опозиції також був змушений на вимогу суду відновити Е.СТАВИЦЬКОГО на посаді керівника цієї компанії, але ненадовго - він того ж дня був звільнений. "І такою була реакція уряду Ю.Тимошенко на корупційне рішення суду", - наголошується в статті.

На думку Ю.Тимошенко, "СТАВИЦЬКИЙ – це маріонетка добре організованої, повністю забезпеченої групи, яка таким нечесним способом продовжує думати, що вона може забирати у держави власність".

"Проблема не в СТАВИЦЬКОМУ, а проблема в тому, хто є його господарем, хто за ним стоїть і хто направляє його дії, хто забезпечує нечесні рішення в судах і силових структурах на користь таких ставицьких", - вважає лідер опозиції.

У статті нагадується, що саме за часів керівництва Е.СТАВИЦЬКИМ компанією "Надра України" майбутній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вже через три місяці свого прем`єрства в 2006 році встиг стати власником історичної урядової резиденції "Межигір’я", а найближче його оточення – одержати 19 ліцензій на видобуток нафти і газу. "До речі, і дві будівлі Національної акціонерної компанії "Надра України", розташовані в центрі Києва (вул. Володимирська, 34 і Золотоворотський провулок, 9) загальною площею близько 5 тисяч гектарів, також вже були підготовлені для подальшої "персональної прихватизації" через нібито кіпрську компанію", - наголошується в статті.