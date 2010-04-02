Засідання українсько-російського економічного комітету відбудеться 22 квітня

Засідання комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії відбудеться в Москві 22 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні планується підписати низку угод.

Попереднє засідання цього комітету, який очолюють прем`єр-міністри двох країн, відбулося 19 листопада 2009 року в Ялті.