Засідання українсько-російського економічного комітету відбудеться 22 квітня
14:25, 02 квітня 2010Різне
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Засідання комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії відбудеться в Москві 22 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
Як повідомляв УНІАН, на засіданні планується підписати низку угод.
Попереднє засідання цього комітету, який очолюють прем`єр-міністри двох країн, відбулося 19 листопада 2009 року в Ялті.
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