Білоруський парламент ратифікував договір з Україною

Білоруський парламент сьогодні ратифікував договір між Білоруссю та Україною про державний кордон, передає РІА "Новини".

Цей договір підписали у 1997 році, але білоруська сторона затягували з його ратифікацією. Це було пов'язано з різночитаннями в Білорусі та Україні питань про державний борг, який утворився в України перед Білоруссю в період припинення існування Радянського Союзу.

Представляючи цей договір у парламенті, голова Державного прикордонного комітету Білорусі Ігор РАЧКОВСЬКИЙ повідомив, що демаркацію білорусько-українського кордону проводитиме спеціально створена для цього комісія.

На думку І.РАЧКОВСЬКОГО, термін закінчення демаркації може скласти близько 10 років. З бюджету Білорусі на ці цілі планують виділити близько 51 млрд. білоруських рублів (близько 17 млн. дол.).

"На демаркацію прибалтійської ділянки білоруської межі ми витратили 10 років і близько 11 млн. євро" - пояснив І.РАЧКОВСЬКИЙ.

За його словами, у ході демаркації проводитимуть обмін територіями між Білоруссю та Україною. Зокрема, це стосується зони відчуження в районі Чорнобильської АЕС.

"Є пропозиція провести межу по річці Прип'ять, а не ставити прикордонні знаки у зоні відчуження", - сказав голова Держкордонкомітету.

Він також повідомив, що у деяких випадках для переїзду з однієї точки Білорусі в іншу необхідно перетинати українську територію. Це також може спонукати Білорусь і Україну до обміну територіями.

Також І. РАЧКОВСЬКИЙ заакцентував на проблемі території в районі Мерлінського військового полігону. "У декількох прикордонних селах на території України живуть етнічні білоруси, які споконвічно користуються лісами і пасовищами на території Білорусі. Вони фактично порушують державний кордон, і цю проблему треба вирішувати", - сказав І.РАЧКОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Білорусь пов'язувала ратифікацію Договору про державний кордон, підписаного в 1994 році, з врегулюванням фінансових зобов'язань України перед Білоруссю, які сформувалися після 1991 року в результаті відмови від радянського рубля під час взаємних розрахунків.

Україна і Білорусь в 2003 році підписали двосторонній протокол, відповідно до якого був визначений об'єм фінансових зобов'язань України на рівні 134 млн. дол.

Українська сторона в листопаді 2003 року пропонувала Білорусі на 80% погасити заборгованість шляхом облаштування кордонів та будівництва пунктів їх перетину.