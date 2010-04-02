Головне на 2 березня

Хроніка дня

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Призначення:Яковлєва та Хотея призначили заступниками голови ФДМ Кабінет міністрів України своїми розпорядженнями призначив Юрія ЯКОВЛЄВА та Ігоря ХОТЕЯ заступниками голови Фонду державного майна.

Про це йдеться у розпорядженнях уряду № 763-р та № 762-р, оприлюднених на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 1 квітня призначила Олександра РЯБЧЕНКА головою Фонду державного майна.

Влада: Штат Держкомпідприємництва скоротять на 21% Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ планує скоротити штат комітету на 21%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

У комітеті також зазначили, що поки що не володіють інформацією про те, чи був підписаний відповідний наказ.

Крім того, М.БРОДСЬКИЙ відмовився від коштів, передбачених цього року на фінансування Українського фонду підтримки підприємництва (УФПП).

Як прокоментували в прес-службі комітету, М.БРОДСЬКИЙ обгрунтовує таке рішення тим, що фонд надає кредитування для бізнесу, і, таким чином, має сам себе забезпечувати.

В УФПП УНІАН підтвердили інформацію про скорочення фінансування. Там зазначили, що в проекті Держбюджету-2010 було закладено близько 200 млн. грн. на його фінансування цього року. Крім того, у фонді повідомили про розгляд питання про можливу його ліквідацію, а також про можливе скорочення всіх регіональних представництв Держкомпідприємництва.

Фінанси: МВФ відзначає поліпшення економічної ситуації в Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відзначає поліпшення економічної ситуації в Україні.

Про це йдеться в оприлюдненій представництвом МВФ в Україні заяві постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА за підсумками роботи місії фонду в Україні.

«У період з 24 березня по 2 квітня місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА відвідала Київ для обговорення економічної політики, підтримку якої в рамках угоди stand-by міг би надати МВФ. Згідно з висновками місії, економічний прогноз для України поліпшується, спостерігаються ознаки поступового відновлення економічного зростання. Дефіцит рахунку поточних операцій зменшився, курс національної валюти загалом стабільний, а базова інфляція – хоча ще висока порівняно з багатьма іншими країнами – знижується», – сказав М.АЛЬЄР.

Він повідомив, що місія досягла значного прогресу в розумінні того, якими є пріоритети уряду в рамках бюджету на 2010 рік. Також значного прогресу вдалося досягнути в обговоренні заходів з подальшого зміцненню довіри до банківської системи, зокрема за рахунок своєчасного завершення рекапіталізації банків і подальшого вдосконалення законодавчо-нормативної бази.

«Але ряд питань, зокрема тих, що стосуються фіскальної політики, залишаються неврегульованими. Впродовж наступних тижнів дискусії з цих питань буде продовжено», – відзначив М.АЛЬЄР.

Нову програму співпраці з МВФ підпишуть вже у травні

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що нова програма (меморандум) співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) буде підписана вже у травні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи результати роботи місії МВФ в Україні.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в ході переговорів була досягнута угода щодо головного елементу програми – бюджету на 2010 рік.

«Ми домовилися, що в межах, орієнтовно, 6% допускається з точки зору МВФ дефіцит бюджету. І ми також домовилися, що це наша внутрішня справа – України і українського уряду, яким чином забезпечити відповідний дефіцит бюджету. Тобто меморандум не повинен містити ніяких деталізацій, наказувати щось українському уряду і так далі. Будуть встановлені загальні параметри. Ми такою конструктивною позицією представників фонду задоволені», – сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що в ході переговорів з місією МВФ обговорювався проект реформ, які необхідно буде провести. М.АЗАРОВ підкреслив, що роботу над меморандумом з МВФ розпочато вже сьогодні. «Впродовж квітня такий меморандум буде підготовлений... Таким чином, ми розраховуємо, що у травні у нас буде відновлена співпраця з МВФ», – сказав він.

М.АЗАРОВ також зазначив, що у квітні Вашингтон відвідає делегація українських фахівців, де планує у рамках щорічних зборів керівництва МВФ обговорити питання, пов`язані з підготовкою нової програми співпраці.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що незабаром має намір провести переговори про продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у Вашингтоні (США).

С.ТІГІПКО зазначив, що його візит до США відбудеться після того, як 2 квітня у Києві завершить роботу місія МВФ.

Банки: Нову програму співпраці з МВФ підпишуть вже у травні

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що нова програма (меморандум) співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) буде підписана вже у травні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи результати роботи місії МВФ в Україні.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в ході переговорів була досягнута угода щодо головного елементу програми – бюджету на 2010 рік.

«Ми домовилися, що в межах, орієнтовно, 6% допускається з точки зору МВФ дефіцит бюджету. І ми також домовилися, що це наша внутрішня справа – України і українського уряду, яким чином забезпечити відповідний дефіцит бюджету. Тобто меморандум не повинен містити ніяких деталізацій, наказувати щось українському уряду і так далі. Будуть встановлені загальні параметри. Ми такою конструктивною позицією представників фонду задоволені», – сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що в ході переговорів з місією МВФ обговорювався проект реформ, які необхідно буде провести. М.АЗАРОВ підкреслив, що роботу над меморандумом з МВФ розпочато вже сьогодні. «Впродовж квітня такий меморандум буде підготовлений... Таким чином, ми розраховуємо, що у травні у нас буде відновлена співпраця з МВФ», – сказав він.

М.АЗАРОВ також зазначив, що у квітні Вашингтон відвідає делегація українських фахівців, де планує у рамках щорічних зборів керівництва МВФ обговорити питання, пов`язані з підготовкою нової програми співпраці.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що незабаром має намір провести переговори про продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у Вашингтоні (США).

С.ТІГІПКО зазначив, що його візит до США відбудеться після того, як 2 квітня у Києві завершить роботу місія МВФ.

ФР: Об`єм торгів на ПФТС в березні виріс в 1,8 раза

Загальний об`єм торгів на фондовій біржі ПФТС в березні 2010 року склав 5,7 млрд. грн., що в 1,8 раза більше, ніж в лютому цього року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Індекс ПФТС впродовж місяця виріс на 33 % з 707,27 до 940,22 пунктів.Згідно повідомленню, загальний об`єм торгів ОВГЗ на ПФТС в березні т.г. склав 5 млрд. 69 млн. грн., об`єм торгів акціями склав 414,6 млн. грн., корпоративними облігаціями - 177,5 млн. грн., коштовними паперами ІСІ - 6,2 млн. грн., муніципальними облігаціями - 6,4 млн. грн.Найбільше зростання в березні продемонстрували акції металургійних підприємств (Полтавський ГОК - +81,13%, Алчевський металургійний комбінат - +42,11%, "Інтерпайп Нижньодніпровський трубний завод" - +41,57%, Єнакієвський металургійний завод - +35,99%, "Азовсталь" - +12,95%) і енергетики ("Днепренерго" - +59,61%, "Центренерго" - +44,92%, "Донбассенерго" - +34,89%, "Західенерго" - +16,23%), зростали в ціні також акції підприємств хімічної промисловості ("Концерн "Стирол" - +42,64%), коксохімії (Авдєєвський коксохімічний завод - +31,40%, Ясиновський коксохімічний завод - +29,07%,), машинобудування ("Мотор Січ" - +34,71%, Крюковський вагонобудівний завод - +26,68%, Маріупольський завод важкого машинобудування - +17,84%, Сумське машинобудівне НВО ним. Фрунзе - +8,70%), нафтогазової промисловості ("Укрнафта" - +32,57%), банківського сектора ("Укрсоцбанк" - +56,85%, "Райффайзен Банк Аваль" - +27,59%) і зв`язку ("Укртелеком" - +47,35%).

ГКЦБФР відбере уповноважене рейтингове агентство

Державна комісія з коштовних паперів і фондового ринку (ГКЦБФР) проведе з 13 по 24 травня т.г. новий конкурс з відбору уповноваженого рейтингового агентства, повідомили УНІАН в прес-службі комісії.Перший етап конкурсу відбудеться 13 травня, другий - 24 травня.До участі в конкурсі допускаються юридичні особи - резиденти, що здійснюють професійні послуги з рейтингованию, надання інформаційно-аналітичних послуг, пов`язаних із забезпеченням діяльності по рейтингованию. Потенційні учасника конкурсу також повинні використовувати при рейтинговании Національну шкалу, мати офіційний веб-сайт, не менше 1 року робота у вище перерахованих сферах, внесений статутний капітал в розмірі не менше 2500 мінімальних заробітних плат, при цьому не менше 50 % з якого повинно бути внесено в грошовій формі і ін.Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день лише одне українське рейтингове агентство має статус уповноваженого - рейтингове агентство «Кредит-рейтинг».

ПЕК: Мінекономіки пропонує підвищити ціни на газ для населення і ТКЕ

Міністерство економіки України пропонує Кабінету міністрів скасувати постанову уряду про збереження цін на газ для всіх категорій споживачів у 2010 р. на рівні 2009 р. і рекомендувати Національній комісії регулювання електроенергетики підвищити тарифи для населення, підприємств теплокоммунэнерго, бюджетних установ і промспоживачів.

Про це говориться в офіційному листі міністерства на адресу Кабміну від 22 березня, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нагадаємо, постановою №203 від 1 березня ц.р. уряд Юлії ТИМОШЕНКО зберіг граничний рівень цін на газ для всіх категорій споживачів на 2010 р. на рівні 2009 р.

Згідно з офіційним листом, Мінекономіки вважає, що подальша адміністративна заборона цін на газ для всіх груп споживачів призводить до збільшення витрат Держбюджету з виплат компенсації НАК «Нафтогаз України» за різницею в тарифах, а також до недоотримання держхолдингом виручки, яка має прямувати на нарощування власного видобутку газу. Крім того, відзначають в міністерстві, дія цієї постанови може викликати дефіцит коштів «Нафтогазу України» для розрахунків за імпортний газ і визнання НАК банкротом.

У зв`язку з цим Мінекономіки зазначає, що позиція міністерства відповідає позиції НКРЕ, яка пропонує підвищити з 1 травня ціни на газ для населення на 20%. При цьому рівень середньої ціни газу, що відпускається населенню, зросте на 15% - до 715,9 грн. за тис. куб. м.

Крім того, НКРЕ пропонує з 1 травня також на 20% підвищити ціни на газ, що відпускається підприємствам теплової комунальної енергетики, - з 872,78 грн до 1047,34 грн. При цьому прогнозний рівень компенсації, яку при новому тарифі доведеться виплатити НАК «Нафтогаз України», становитиме 6,086 млрд. грн.

Водночас Мінекономіки вважає недоцільною відміну пільгових цін на газ для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості, що може призвести до зниження їх конкурентоспроможності.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив, що КМУ працює над тим, щоб в поточному році не підвищувати ціну на газ для населення.

«Ми зараз ведемо переговори з Російською Федерацією. І я сподіваюся, що у нас все ж таки будуть відпрацьовані прийнятні контракти для того, щоб ми не підвищували ціни на газ», – сказав А.КЛЮЄВ.

Востаннє роздрібні ціни на газ для населення переглядалися НКРЕ в 2008 році. Тоді ціни, що набули чинності з 1 грудня 2008 року, було збільшено в середньому на 35%.

Ціна на газ для ТКЕ не переглядалася з грудня 2008 року і зафіксована на рівні 872,78 грн (з урахуванням ПДВ, цільової надбавки і транспортування).

У рамках меморандуму уряду Ю.ТИМОШЕНКО і підприємств ГМК і хімпрому для 111 підприємств цих галузей граничний рівень ціни на газ було встановлено на рівні 1899,25 грн. за тис. кубометрів. Окремий пільговий тариф на природний газ було встановлено для 6 підприємств, які виробляють азотні добрива - до 1584,4 грн. за тис. куб. м. з 1 квітня НКРЕ збільшило ціну газу для цієї категорії споживачів на ІІ квартал 2010 року на 3,7% - до 1633,3 грн. за тис. куб. м, мотивуючи це курсовими коливаннями національної валюти відносно долара.

У грудні 2009 року НКРЕ також зберегла рівень граничної ціни на газ, що відпускається бюджетним організаціям та іншим промисловим споживачам, на рівні 2020,25 грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу).

Нагадаємо, підвищення тарифів на газ було однією з умов для залучення Україною кредиту Міжнародного валютного фонду.

Мінекономіки пропонує збільшити на 80% вартість вугілля Міністерство економіки України пропонує з квітня підвищити ціну вугілля, що відпускається державними вуглевидобувними підприємствами на умовах EXW -шахта, для коксового вугілля у 2,1 разу - до 950 грн. за тону (без ПДВ), для енергетичного - на 58% - до 695,71 грн. за тону.

Про це сказано в офіційному листі міністерства на адресу Кабінету міністрів від 22 березня, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

Таким чином, в середньому вартість товарної продукції, що відпускається держшахтами пропонують збільшити на 79% - до 695,71 грн. за тону (без ПДВ).

Мінекономіки зазначає, що, за даними Мінвуглепрому, у 2009 році середня ціна на коксове вугілля, яке відпускають з держшахт, складала 451,32 грн. за тону (без ПДВ), на енергетичне - 440,13 грн. за тону.

При цьому собівартість видобутку вугілля на держшахтах в 2009 році складала для коксового вугілля - 997,23 грн. за тону, для енергетичного - 667,92 грн. за тону.

Як вважають в Мінекономіки, збільшення відпускних цін до запропонованих параметрів створить умови для бездотаційної роботи державних шахт і понизить навантаження на Держбюджет у рамках програми підтримки вугільного сектора за програмою компенсації різниці собівартості.

Нагадаємо, що базова закупівельна ціна енергетичного вугілля, що відпускається державним оператором, "Вугілля України" тепловим електростанціям НАК "Енергетична компанія України" не переглядалася з вересня 2008 року і була зафіксована на рівні 527,76 грн. за тону (без ПДВ). У січні 2010 року Мінпаливенерго та Мінвуглепром домовилися про збільшення базової вартості вугілля, що відвантажується НАК "ЕКУ", на 10% - до 580,53 грн. за тону (без ПДВ) з 1 січня. Проте, фактично, ця домовленість не набула чинності і вугілля в першому кварталі цього року відвантажувалося за старою ціною.

У 2009 році на ТЕС НАК "ЕКУ" було поставлено 21,4 млн. тон вугілля, зокрема від ДП "Вугілля України" - 17,6 млн. тон.

Підприємства Мінвуглепрому минулого року добули 38,441 млн. тон рядового вугілля, що на 15,3%, або 6,945 млн. тон, менше, ніж за 2008 рік, зокрема, коксу - 9,133 млн. тон, енергетичного - 29,306 млн. тон.

Україна пропонує РФ розглянути можливість модернізації ГТС

Україна пропонує Росії обговорити можливість модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з першим заступником глави уряду Російської Федерації Ігорем ШУВАЛОВИМ 1 квітня в Києві, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Ми готові порушити питання модернізації газотранспортної системи», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він додав, що пропускна спроможність ГТС на вході становить 288 млрд. куб. м, а на виході -178 млрд. куб. м в рік.

За словами М.АЗАРОВА, після модернізації ГТС її пропускна спроможність значно підвищиться.

Крім того, прем`єр-міністр зазначив, що на модернізацію української ГТС необхідно набагато менше ресурсів, ніж на будівництво Росією «Північного потоку» і «Південного потоку».

М.АЗАРОВ повідомив, що Україна також пропонувала розглянути питання модернізації ГТС і країнам ЄС.

«Ми пропонуємо Росії, Європейському Союзу розглянути таку можливість. Наша позиція в тому, щоб після модернізації українська система стала найдешевшим, найефективнішим, найнадійнішим шляхом транспортування газу до споживачів в Європі», - наголосив М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, в жовтні 2009 року Кабінет міністрів України схвалив концепцію розвитку і модернізації ГТС України на період 2009-2015 роки. У концепції викладені напрями інвестиційної діяльності. Перш за все, робиться акцент на модернізацію лінійної системи ГТС, модернізацію компресорних і розподільних станцій. Для виконання планів, викладених у концепції, необхідно 2,57 млрд. дол.

Промисловість: «АрселорМітал Кривий Ріг» інвестзобов`язання виконує належним чином – ФДМУ

Інвестиційні зобов`язання за договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «АрселорМітал Кривий Ріг», зокрема ті, що стосуються соціальних питань, виконуються належним чином.

Як повідомили УНІАН у Фонді державного майна України, про це свідчать результати проведеної в березні цього року перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства в 2009 році.

За інформацією ФДМУ, спільні консультації, проведені минулого року спільно з фондом, адміністрацією комбінату, його власником і профспілками, дозволили не допустити введення на підприємстві скороченого робочого тижня, забезпечити дотримання всіх соціальних стандартів (оплата праці, оздоровлення), продовжити практику будівництва житла для працівників підприємства.

Загальний обсяг витрат на охорону праці та соціально-побутові цілі становив 230 млн. грн. З 1 січня 2010 року тарифні ставки і оклади керівникам, фахівцям, службовцям на підприємстві підвищено на 11,43%, а також визначено подальший графік підвищення тарифних ставок.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює у більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

"Запоріжсталь" вирішила не виплачувати дивіденди ВАТ "Запорожсталь" у зв`язку із збитковістю суспільства за підсумками 2009 року не виплачуватиме дивіденди.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, відповідне рішення було прийняте 2 квітня загальними зборами акціонерів ВАТ "Запоріжсталь".

"Економічні умови 2009 років виявилися досить складними для комбінату і для галузі в цілому. ЗСС працювала в умовах пониженого попиту на металургійну продукцію, що зумовило значне падіння цін на металопрокат і скорочення обсягів виробництва. При цьому ціни на основні види сировини і паливно-енергетичні ресурси не знизилися адекватно падінню цін на прокат. Така тенденція зберігалася впродовж всього 2009 років. Це в значній мірі вплинуло на зниження фінансового результату комбінату від звичайної діяльності. За звітний рік реалізація товарної продукції склала 8 389,8 млн. грн..; чистий збиток 290,5 млн. грн.", - говориться в повідомленні.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядовых і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного і ін., займаючи монопольне положення на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

Транспорт: «Укрзалізниця» призначила 36 додаткових поїздів

Станом на 2 квітня «Укрзалізниця» включила в розклад 36 додаткових потягів на Пасхальні свята. Про це повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізници».

Зокрема, десять поїздів призначила Південно-Західна залізниця; дев`ять - Придніпровська; шість - Одеська; шість - Львівська; три - Донецька; два - Південна залізниця.

Три поїзди (з них 1 транзитний) призначили російські залізничники.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найпопулярніші напрями триває.

Зокрема, Придніпровська залізниця призначила поїзд №290/289 Запоріжжя-Дніпропетровськ-Київ відправленням із Запоріжжя 2 квітня, з Києва 3 квітня; №522/521-282/281 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 1 квітня, з Києва 2 квітня; №539/540 Запоріжжя-Київ-Дніпропетровськ відправленням із Запоріжжя 5 квітня, з Києва 6 квітня; №517/518 Дніпропетровськ-Львів відправленням із Дніпропетровська 2 квітня, зі Львова 3 квітня; №58/57 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 5 квітня, з Києва 2 і 6 квітня; №238/237-231/232 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 5 квітня, з Києва 6 квітня; №510/509 Сімферополь-Львів відправленням із Сімферополя 1 квітня, зі Львова 2 квітня; №232/231-182/181 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 1 квітня, з Києва 2 квітня; 561/562 Запоріжжя-Київ відправленням із Запоріжжя 5 квітня, з Києва 6 квітня.

Південно-Західна залізниця призначила поїзд №207/208 Київ-Ужгород відправленням із Києва 1, 2, 4 квітня, з Ужгорода 2, 3, 5 квітня; №537/538-525/526 Київ-Ужгород відправленням із Києва 2 квітня, з Ужгорода 3 квітня; №529/592 Київ-Львів відправленням із Києва 1, 2 квітня, зі Львова 2, 3 квітня; №219/220 Київ-Івано-Франківськ відправленням із Києва 3 квітня, з Івано-Франківська 3 квітня; №58/57 Київ-Сімферополь відправленням із Києва 1 квітня, із Сімферополя 2 квітня; №505 Київ-Львів відправленням із Києва 3 квітня; №511 Київ-Чоп відправленням із Києва 2 квітня; №590/589-524/523 Київ-Донецьк-Луганськ-Київ відправленням із Києва 2 квітня, з Луганська 3 квітня; №531/532-220/219 Чернівці-Київ відправленням із Києва 4 квітня, з Чернівців 5 квітня; №225/226 Київ-Ужгород відправленням із Києва 4 квітня, з Ужгорода 5 квітня.

Львівська залізниця: №532/531 Львів-Київ відправленням зі Львова 2 квітня, з Києва 2 квітня; №270/269 Львів-Київ-Івано-Франківськ відправленням зі Львова 1, 2 квітня, з Києва 1, 2 квітня; №253/254-525 Івано-Франківськ-Київ відправленням з Івано-Франківська 5 квітня, з Києва 6 квітня; №502/225 Львів-Київ відправленням зі Львова 5 квітня, з Києва 6 квітня; №516-565/566 Львів-Київ-Чернівці відправленням зі Львова 2 квітня, з Києва 2 квітня; №515/516-125 Івано-Франківськ-Київ-Львів відправленням з Івано-Франківська 5 квітня, з Києва 6 квітня.

Одеська залізниця: №420/419 Миколаїв-Київ відправленням із Миколаєва 1, 5/04, з Києва 2, 6/04; №228/227 Одеса-Львів відправленням з Одеси 2/04, зі Львова 3/04; №590/589 Одеса-Сімферополь відправленням з Одеси 2/04, із Сімферополя 3/04; №556/257 Одеса-Київ відправленням з Одеси 1, 5/04, із Києва 2, 6/04; №432/431 Одеса-Харків (Знам‘янка) відправленням з Одеси 2, 5/04, із Харкова 3/04 (6/04 до Знам‘янки); №258-284/283 Одеса-Київ-Херсон відправленням з Одеси, Києва 2/04.

Донецька залізниця: №524/523 Луганськ-Київ відправленням із Луганська 1/04, з Києва 2/04; №503/504 Ясинувата-Київ-Донецьк відправленням з Ясинуватої 1/04, із Києва 2/04; №577/578 Донецьк-Київ відправленням із Донецька 5/04, з Києва 6/04. Південна залізниця: №225/226 Харків-Мукачеве відправленням із Харкова 2/04, з Мукачевого 3/04; №529/208 Харків-Сімферополь відправленням із Харкова 2/04, із Сімферополя 3/04.

ВАТ «Російські залізниці»: №125/126 Москва-Чоп відправленням із Москви 1, 2/04, з Чопа 3, 4/04; №259/104 Москва-Київ відправленням із Москви 3/04, з Києва 4/04; №585/586 Москва-Кишинів відправленням із Москви 1, 2, 3/04.

Столиця: Завтра у Київі буде обмежено проїзд У суботу, 3 квітня протягом дня працівники комунальної корпорації "Київавтодор" проводитимуть ремонтні роботи з ліквідації ямковості на проїжджій частині деяких вулиць в усіх 10 районах столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на "Київавтодор".

Фахівці корпорації ремонтуватимуть понад20 об`єктів вулично-дорожньої мережі : вулиці Гайдара, Ново-Пирогівська, Вереснева, Бальзака, Гамарника, Кутузова, Московська, Суворова, Старонаводницька, Лук`янівська, Велика кільцева дорога, Московський міст, вулиці Ігорівська, Борисоглібська, Хорива, Андріївська, проспекти Броварський, Комарова та інші.

Для зручності автомобілістів ремонтні роботи проводитимуть під час найменшої завантаженості столиці автотранспортом.

Разом з тим корпорація "Київавтодор" звертається до водіїв з проханням з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

У разі виявлення недоліків у технічному стані покриття вулиць, можна інформувати диспетчера корпорації за телефоном 284-74-19 (цілодобово).

НП: Кількість загиблих при вибухах в московському метро досягла 40 Число загиблих при вибухах в московському метро досягло 40 чоловік.

Про це ІТАР-ТАРС повідомили в Мінздоровсоцрозвитку РФ. У столичних клініках залишаються на лікуванні 84 пострадалих. За даними ІТАР-ТАРС, пацієнт, що помер, знаходився в Першій Градській лікарні.