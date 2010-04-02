Курс НБУ на 06.04.10

Офіційний курс НБУ на 06.04.10100 USD - 792.5000 (2 квітня - 792.5000)100 EUR - 1067.3390 (2 квітня - 1067.3390)10 RUR - 2.7122 (2 квітня - 2.6920)Облікові курси банківських металів на 06.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-88443.00 (2 квітня-88443.00)961 XAG 10 Срібло-1401.93 (2 квітня-1401.93)962XPT10Платина-131475.75(2 квітня-131475.75)964 XPD 10 Паладій-38753.25 (2 квітня-38753.25)

Офіційний курс НБУ на 06.04.10 100 USD - 792.5000 (2 квітня - 792.5000) 100 EUR - 1067.3390 (2 квітня - 1067.3390) 10 RUR - 2.7122 (2 квітня - 2.6920) Облікові курси банківських металів на 06.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-88443.00 (2 квітня-88443.00) 961 XAG 10 Срібло-1401.93 (2 квітня-1401.93) 962XPT10Платина-131475.75(2 квітня-131475.75) 964 XPD 10 Паладій-38753.25 (2 квітня-38753.25)

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