Указ про присвоєння Бандері звання Героя України скасовано

Сьогодні Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував указ колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН Степану Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, суд виніс рішення стягнути з державного бюджету України 3 грн. 40 коп., витрачені на судові витрати, на користь адвоката Володимира ОЛЕНЦЕВИЧА, який подав позов про скасування цього президентського указу.

Головуюча в суді Каріне АБДУКАДИРОВА зачитала рішення суду, в якому зазначається, що указ В.ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання Героя України був виданий з порушенням норм у зв`язку з тим, що С.Бандера ніколи не був громадянином України.

Судове засідання тривало з 13.00 до 18.40.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2010 року Донецький окружний адміністративний суд розпочав розгляд позову адвоката В.ОЛЄНЦЕВИЧА про визнання незаконним і відміну указу Екс-президента України В.ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання «Герой України».

Позивач просив суд задовольнити його позов у повному обсязі.

Суд оголосив зміст заперечень, направлених стороною Президента України, в яких йшлося, що вимоги позивача не обгрунтовані, отже, не підлягають задоволенню.

Також суд ухвалив рішення з метою з`ясування всіх обставин у справі вимагати у сторони відповідача «статут, який затверджується Президентом України для звання «Герой України».

На засіданні суду 24 березня було оголошено, що 4 березня 2010 року до суду надійшов позов від жителя м. Донецька Василя ГНАТЮКА з вимогою визнати незаконним і відмінити указ про присвоєння С.Бандері звання «Герой України». Суд також оголосив, що від представника відповідача надійшло клопотання об`єднати в один раніше поданий позов адвоката В.ОЛЄНЦЕВИЧА і позов В.ГНАТЮКА.

Проте присутній на засіданні В.ОЛЄНЦЕВИЧ заявив із цього приводу заперечення, аргументувавши їх тим, що його позов побудований «не на емоційному сприйнятті, а виключно на юридичній точці зору», а позов В.ГНАТЮКА – на викритті С.Бандери як «ката» і «посібника нацистів». Суд прийняв сторону В.ОЛЄНЦЕВИЧА й відмовився об`єднувати два позови в один, оскільки ці позови «не є тотожними».

Далі суд оголосив клопотання, одержане судом 24 березня від жителя м. Житомира Юрія ВАЛТОРНІСТА, який просив залучити його до участі в даній справі як третю особу. В своїй заяві до суду позивач стверджував, що «все життя чекав», коли заслуги С.Бандери перед Україною будуть «гідно оцінені» й нині вважає за необхідне захищати ім`я С.Бандери в суді. Проте і його клопотання суд відхилив, погодившись з думкою В.ОЛЄНЦЕВИЧА, що аргументи позивача з Житомира «юридично несолідні».

На завершення засідання суд оголосив постанову про залучення Степана БАНДЕРИ, лідера ОУН С.Бандери, що є внуком, до участі в розгляді позову про незаконність і відміну указу про присвоєння С.Бандері звання «Герой України».

31 березня голова правління Інституту національного державознавства Михайло РАТУШНИЙ повідомив УНІАН, що С.БАНДЕРА - внук лідера ОУН Степана Бандери - попросив перенести призначене на 2 квітня засідання Донецького окружного адмінсуду з розгляду позову про незаконність і відміну указу про присвоєння С.Бандері звання Герой України.

За інформацією М.РАТУШНОГО, С.БАНДЕРА зараз перебуває в Канаді, і не може бути присутнім на судовому засіданні 2 квітня, тому прислав відповідну телеграму суду, який визначив його як третю сторону в процесі.

М.РАТУШНИЙ також висловив думку, що суд поспішає розглянути цю справу, щоб виникли правові підстави для рішень ряду обласних рад щодо відміни указу В.ЮЩЕНКА, а також для того, щоб Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «зміг виконати обіцянку, і до параду Перемоги в Москві (9 травня) відмінити указ».

Довідка УНІАН. 20 січня 2010 року на той час Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом присвоїв звання Героя України лідерові ОУН С.Бандері. Звання присвоєне «за непохитність духу у відстоюванні національної ідеї, проявлений героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну Українську державу».

5 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ під час візиту до Москви пообіцяв до дня Перемоги відмінити укази про присвоєння С.Бандері і головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу звань Героя України.