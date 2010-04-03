Анонс на 6 квітня

11-00 - у «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Доцільність відновлення грального бізнесу в Україні. Хто від цього виграє? ». Учасник: заступник голови Комітету ВРУ з питань промислової й регуляторної політики та підприємництва, заступник голови партії «За Україну!» Ксенія Ляпіна (вул. Стрітенська, 2/8). Акредитація представників ЗМІ на місці за редакційними посвідченнями. Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

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Прес-конференція на тему: "Комбінат "Криворіжсталь"- 5 років після продажу транснаціональному власнику: погляд із профспілкового боку". Учасники: голова Криворізького міськкому профспілки металургів і гірників України Анатолій Макаренко; голова профкому ВАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" Юрій Бобченко; заст.голови профкому ВАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" Володимир Третьяков.

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12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Ні - продажу сирітського будинку!", присвячена протизаконної забудови житловим комплексом території школи-інтернату для дітей-сиріт. Незважаючи на протест прокуратури Києва на рішення місцевої влади, тривають антиконституційні дії влади з метою знищення навчального закладу. Учасники: Ніна Федорова - голова громадської організації Захисту прав дитини, кандидат педагогічних наук; Микола Дроботенко - голова народного Благодійного фонду сприяння розвитку здатної та обдарованої молоді; Вікторія Гладких - віце-президент Фонду підтримки психології виховання та культури «Новий світ», психолог (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Прес-конференція новопризначеного голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василя Волги на тему: "Новий погляд на регулювання ринків фінансових послуг". У ході прес-конференції будуть представлені найближчі плани діяльності Держфінпослуг.

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Завершиться акредитація на презентацію Річного звіту Національної комісії з питань регулювання зв`язку України за 2009 рік. У заході братимуть участь голова і члени НКРЗ, керівники структурних підрозділів НКРЗ, Державної інспекції зв`язку, ДП «Український державний центр радіочастот». Планується оприлюднити результати роботи Комісії у 2009 році та окреслити основні пріоритетні завдання регуляторної діяльності на 2010 рік. Презентація відбудеться 7 квітня об 11-00.

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Міністр з питань ЖКГ України Олександр Попов проведе селекторну нараду з питань організації невідкладних заходів із благоустрою територій, підсумків проходження опалювального сезону та визначення завдань підготовки до наступної зими. Після закінчення наради О.Попов відповість на питання журналістів.

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