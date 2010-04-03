Янукович створив Комітет з підготовки в Україні Євро-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Комітет з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Відповідний Комітет, йдеться в указі, створено “з метою забезпечення узгодженого здійснення заходів для невідкладного поліпшення ситуації з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

Комітет з підготовки та проведення в Україні Євро-2012 створено як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, який його і очолив.

Згідно з документом, чергові засідання Комітету з Євро-2012 проводяться не рідше одного разу на квартал, голова Комітету має право скликати позачергові засідання.

До складу Комітету з Євро-2012 увійшли прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ, міністр культури і туризму Михайло КУЛИНЯК, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ, голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, міністр економіки Василь ЦУШКО та інші.

Цим же указом В.ЯНУКОВИЧ ліквідував Координаційну раду з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та Центр з питань безпеки та правопорядку.