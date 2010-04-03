Янукович ліквідував Національний центр з євроінтеграції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ліквідував Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України.

Текст відповідного указу розміщено на його офіційному сайті.

Відповідно, В.ЯНУКОВИЧ увільнив Володимира ГОРБУЛІНА від виконання обов`язків голови Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, Президент підписав Указ “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”, яким ліквідовано Інститут проблем національної безпеки та Національний інститут проблем міжнародної безпеки.

Цим же указом утворено Комісію з припинення діяльності Інституту проблем національної безпеки та Комісію з припинення діяльності Національного інституту проблем міжнародної безпеки.

Головами цих Комісій призначено директора Інституту проблем національної безпеки Володимира ГОРБУЛІНА та директора Національного інституту проблем міжнародної безпеки Олександра ВЛАСЮКА.

Обом Комісіям доручено завершити ліквідацію Інститутів у тримісячний строк.

Цим самим указом покладено наукове супроводження здійснення Президентом, Радою національної безпеки і оборони повноважень у сфері забезпечення національної безпеки України на Національний інститут стратегічних досліджень.