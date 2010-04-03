БЮТ може підтримати реформи нового уряду

Якщо курс реформ нового українського уряду збігатиметься із задекларованими Конституцією ідеологічними позиціями, то депутати БЮТ підтримають реформи.

Про це заявила народний депутат від БЮТ, в.о. голови парламентського комітету з питань державного і регіонального будівництва Ольга БОДНАР у коментарі для «Дзеркала тижня» (№ 13 (793) 3 - 9 квітня 2010 р.).

«Влада взяла тайм-аут. Обіцяє пакет реформ. Ми теж узяли паузу. Ми мусимо подивитися, що ж буде запропоновано країні цією «командою реформаторів», нібито готовою йти на непопулярні реформи», - сказала депутат.

При цьому вона підкреслила, що не виключає підтримки парламентською фракцією БЮТ ряду реформ, ініційованих новим урядом.

«Якщо всі ці реформи співпадатимуть із задекларованими Конституцією ідеологічними позиціями, то ми будемо їх підтримувати», - заявила О.БОДНАР.

На думку депутата, опозиція має дати владі шанс показати свої преференції і стратегічні плани щодо спірних питань державного курсу.

«Потрібно дати можливість теперішньої влади показати, з чим вона прийшла. Спершу кабінет АЗАРОВА має представити парламенту Програму внутрішньої і зовнішньої політики Української держави. Коли ми побачимо, які Україну чекають вектори, що влада має на увазі, коли хоче поставити пам`ятник Сталіну на території України або об`єднати три республіки у "союз нерушимый", навіщо їм Митний союз… Тоді вже можна буде послухати уряд, який оголосив себе реформаторським. Думаю, сто днів їм на це вистачить», - заявила депутат.