Адміністративну реформу уряд розпочне з ревізії

Реалізація повномасштабної адміністративної реформи буде поетапною, і її успішне завершення є ключовим чинником для ефективного функціонування державного механізму.

Про це заявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ виданню «Дзеркало тижня» (№ 13 (793) 3 - 9 квітня 2010 р.).

«Перший етап — інституціональна реформа. Спочатку — точне визначення функцій і кількості міністерств. Потім — виділення регуляторних функцій (комітети, департаменти, їхня класифікація і підпорядкованість). Усе відображено в пропозиціях Головдержслужби. Це давно працює в європейських країнах», — констатував Лавринович.

Далі, на думку міністра юстиції, необхідно буде провести зміни в системі держслужби.

«Другий етап — реформа державної служби. Мабуть, ви пам’ятаєте, що в 2006 році Кабмін ЯНУКОВИЧА розробив цей законопроект і подав його у ВР. Але наш уряд вигнали. Після дострокових виборів ми знову подали цей проект у парламент. У момент, коли ми шукали точки дотику з БЮТ, цей закон було ухвалено у першому читанні (вересень 2008-го). Але Юлія Володимирівна постійна у своїй мінливості і вже у жовтні передумала. Закон провалили», — констатував О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що від успіху адмінреформи залежить ефективність функціонування всього державного механізму.