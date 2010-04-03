Головне на 3 квітня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Комітет з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Відповідний Комітет, йдеться в указі, створено “з метою забезпечення узгодженого здійснення заходів для невідкладного поліпшення ситуації з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

Комітет з підготовки та проведення в Україні Євро-2012 створено як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, який його і очолив.

Згідно з документом, чергові засідання Комітету з Євро-2012 проводяться не рідше одного разу на квартал, голова Комітету має право скликати позачергові засідання.

До складу Комітету з Євро-2012 увійшли прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ, міністр культури і туризму Михайло КУЛИНЯК, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ, голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, міністр економіки Василь ЦУШКО та інші.

Цим же указом В.ЯНУКОВИЧ ліквідував Координаційну раду з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та Центр з питань безпеки та правопорядку.

Арбітражний суд у Стокгольмі виніс проміжну постанову з приводу позовних вимог «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз України» у розмірі 2 млрд. дол., зобов`язавши «Нафтогаз» повернути позивачеві 197 млн. дол.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела (№13 (793) 3-9 квітня).

Як повідомлялося, перший позов «РосУкрЕнерго» до «Нафтогазу» було подано у квітні 2008 року. У січні 2009 року «РосУкрЕнерго» подала ще три позови проти «Нафтогазу» до Арбітражного інституту в Стокгольмі. У свою чергу «Нафтогаз» подав чотири окремі зустрічні позови до «РосУкрЕнерго».

Усі позови з цього спору об`єднані в одну справу, яка розглядається в Арбітражному інституті при Торговій палаті Стокгольма.

Через два місяці буде підготовлена й надана на розгляд Президентові України нова редакція пакета антикорупційних законів замість того, який мав набути чинності 1 січня 2011 року.

Про це заявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ виданню «Дзеркало тижня» (№13 (793) 3 - 9 квітня 2010).

«Через два місяці буде нова редакція (пакета антикорупційних законів), яка буде запропонована Президентові. І члена виборчкому не притягатимуть до відповідальності тільки за те, що він пішов працювати в комісію, не звільнившись з колишнього місця роботи», - заявив міністр.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ висловив думку, що нинішня редакція даного законодавчого пакета мала вкрай низьку якість і, в деяких випадках, швидше, стимулювала корупцію.

«Учергове можу засвідчити, що ці закони в прийнятій редакції направлені на сприяння корупції в правоохоронних органах і обмеження конституційних прав громадян», - сказав міністр.

Найбільший рівень інфляції у січні-лютому п.р. щодо відповідного періоду 2009 року серед країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) зафіксовано в Україні (11,3%), а найменший - у Киргизії (1,8%).

Про це повідомляється на сайті Міждержавного статистичного комітету СНД.

Річний рівень інфляції у середньому по країнах СНД у січні-лютому 2010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р. становив 8%.

За даними комітету, у Вірменії інфляція становила 8,2%, у Росії - 7,6%, у Казахстані - 7,4%, у Білорусі - 6,2%, у Таджикистані - 5,4%, у Молдові - 4,4%.

Попри заяви заступника голови Росмайна Юрія МЕДВЕДЄВА про 300 соціальних і промислових об`єктів на території України, на які претендує РФ, на даний момент документи на право власності подано лише на 78 об`єктів.

Про це заявив голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО в коментарі для «Дзеркала тижня».

За його інформацією, згідно з українсько-російськими домовленостями, для врегулювання спірних майнових питань необхідно було подавати встановлений перелік документів, що підтверджує право власності тієї чи іншої сторони на об`єкти, які розташовані поза її територією.

«Українська сторона подала документи на 18 об`єктів, і за ними була підтверджена власність у Росії на вісім, зокрема на майновий комплекс Посольства України в Москві. Росіяни подали документи на 78 об`єктів, з них підтверджено право власності на 13 об`єктів, а також на пайову участь у будівництві і фінансуванні ще чотирьох об`єктів», - повідомив голова ФДМУ, додавши, що «це точні цифри на сьогодні, принаймні, для нас».

При цьому О.РЯБЧЕНКО повідомив, що загальний перелік об`єктів, на які претендує Росія виходячи з угоди між Україною і Російською Федерацією про взаємне визнання права і врегулювання відносин власності, яку було підписано 15 січня 1993 року, значно ширший.

«Українська і російська сторони обмінялися переліками об`єктів, на які вони претендують відповідно до Угоди. Українська сторона включила до свого переліку 71 об`єкт соціально-культурної сфери і 48 - виробничої, розташованих на території РФ; російська сторона - 189 об`єктів соціально-культурної сфери і 64 - виробничої, розташованих в Україні», - повідомив керівник ФДМУ.

Володимира МАНЖОСОВА обрано головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це УНІАН повідомила член Нацради Лариса МУДРАК.

За її словами, вчора, 2 квітня, відбулося засідання Нацради з телебачення і радіомовлення, на якому шістьма голосами з шести присутніх було підтримано кандидатуру В.МАНЖОСОВА.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив В.МАНЖОСОВА членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 2 квітня.

До цього призначення В.МАНЖОСОВ працював віце-президентом з розвитку ТРК «Україна».

(УНІАН)