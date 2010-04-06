Головне на 6 квітня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який вчора перебував у Москві, зустрівся у державній резиденції «Горки» з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, інформує прес-служба глави Української держави.

Президент Росії зустрів В.ЯНУКОВИЧА на ганку резиденції, після чого президенти двох країн пройшли до розташованої неподалік каплиці, де поставили свічки.

Президент України прийняв пропозицію Д.МЕДВЕДЄВА здійснити коротку прогулянку територією резиденції на раритетному автомобілі «Побєда», власником якого є Президент РФ, і який сам сів за кермо.

В прес-службі Президента України нагадують, що під час офіційного візиту до Москви В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ знайшли кілька хвилин, аби поговорити про своє спільне захоплення автоспортом, і саме тоді російський Президент сказав, що обов’язково покаже українському колезі свою красуню - «Побєду».

По завершенні автомобільної прогулянки відбулася двостороння зустріч, в ході якої глави двох держав обговорили перспективи українсько-російського співробітництва.

Фонд державного майна (ФДМ) за січень-березень 2010 року одержав від приватизації 124 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМ.

За інформацією прес-служби, за вказаний період Фонд держмайна також одержав 136,2 млн. грн. від оренди, 45,7 млн. грн. надходжень від дивідендів.

НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського суду повинен сплатити компанії «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол. за позовом 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК.

При цьому в прес-службі уточнили, що відповідне рішення суду було ухвалене минулого тижня, а сума виплати майже в 7 разів менше від заявлених у позові 1,4 млрд. дол.

У середу, 7 квітня, Міністерство фінансів України публічно представить представникам ЗМІ проект державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінфіну, представлення відбудеться о 14:00 в прес-центрі міністерства (вул. Межигірська, 11, вхід з боку метро Контрактова площа).

У заході візьмуть участь міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО і його заступники.

Акредитацію журналістів проводять за телефонами: 253-28-23; 206-58-98; 253-30-32.

Україна найближчими днями підготує пропозиції для Росії щодо можливостей зниження ціни на російський газ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, про це домовилися глави двох держав Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ під час зустрічі 5 квітня в Москві.

Сьогодні Президент України дав завдання прем`єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ разом з керівниками паливно-енергетичного комплексу підготувати такі пропозиції для Росії, йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі глави держави наголошують, що В. ЯНУКОВИЧ має намір обговорити газові питання з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ під час візиту в Казахстан, який заплановано на 7 квітня.

"Ми шукатимемо союзників, і виходитимемо на наших російських партнерів з конкретними пропозиціями", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9140/7,9250 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9150/7,9230 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9215/7,9245 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,924 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2704/0,2709 грн./рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2705/0,2708 грн./рубль. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2705/0,2707 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 29,32 рублів за долар (+0,1280).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3400/1,3495 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6195/10,6375 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,6145/10,6290 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH склали 10,6200/10,6280 грн./євро.

Україна, погоджуючись на участь Росії в модернізації національної газотранспортної системи, втрачає можливість зменшити "газову" залежність від РФ, що з`явилася завдяки підписанню з ЄС навесні минулого року декларації про модернізацію української ГТС.

Про це пише польська Gazeta Wyborcza.

Видання назвало анонсовані українським прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВОМ переговори про участь росіян в модернізації ГТС "радикальним поворотом в політиці Києва", нагадавши, що реалізація Брюсельської декларації сприяла б реальній інтеграції України з ЄС.

"Фактично, ця домовленість була першим кроком для об`єднання українських і європейських енергетичних мереж і інтеграції України з ЄС", - зазначають у публікації.

Видання наголошує, що зміна схеми постачань була б вигідна як Євросоюзу, який отримує близько 80% імпортного газу через українську ГТС, так і самій Україні.

"Київ міг би захищатися від претензій "Газпрому", які не відповідають європейському законодавству, яке, серед іншого, передбачає прозоре встановлення транзитних ставок. Після модернізації ГТС Київ міг би зменшити імпорт газу з РФ, оскільки не потрібно було б стільки технічного газу для підтримання тиску в трубі. "Газпром" також не міг би звинувачувати українців у крадіжках газу", - написала газета.

Gazeta Wyborcza зазначає, що росіяни дуже гостро критикували підписану Україною декларацію, домагаючись своєї участі в ухваленні рішень щодо модернізації української ГТС.

"Цього якраз хотіла Москва", - йдеться у публікації.

Міністерство вугільної промисловості України розраховує залучити на капітальне будівництво і технічне переоснащення державних вуглевидобувних підприємств у 2010 році 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО, виступаючи на пленумі ЦК профспілки працівників вугільної промисловості.

За його словами, у проекті Держбюджету- 2010 на ці потреби передбачено 1,3 млрд. грн. Інші кошти планують притягнути як інвестиції, за рахунок оптимізації витрат державного вугільного сектора, а також кредитів, які залучатимуть під державні гарантії. При цьому міністр наголосив, що Мінфін вже заздалегідь погоджував закладання до бюджету коштів для надання державних гарантій під майбутні кредити.

Окрім того, Ю. ЯЩЕНКО повідомив, що заздалегідь в проект бюджету 2010 року закладено державної підтримки за собівартістю вугільної промисловості на 6,2 млрд. грн.

Міністр наголосив, що залучення цих коштів в розвиток галузі дозволить переламати ситуацію зі скороченням вуглевидобування і стабілізувати державний вуглевидобувний сектор. Зокрема, повідомив Ю. ЯЩЕНКО, міністерство прогнозує, що у 2010 році державні вуглевидобувні підприємства збільшать видобуток рядового вугілля на 1,8%, або на 0,7 млн. тон, до 39,1 млн. тон.

Ю. ЯЩЕНКО також додав, що нині міністерство приступило до формування довгострокового стратегічного плану розвитку державного вугільного сектора, основним завданням якого є досягнення до 2012 року докризових об`ємів вуглевидобування (2007 року).

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у березні цього року російський газ.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив представник прес-центру НАК «Нафтогаз України».

«Розрахувалися в повному обсязі», - сказав він.

При цьому представник прес-центру не уточнив суму платежу за спожитий у березні природний газ.

Рівень рентабельності сільського господарства у 2009 році становив 12,9%, що відповідає показнику 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української аграрної конфедерації (УАК) з посиланням на дані Держкомстату.

Згідно з повідомленням, у галузі рослинництва прибутковість зменшилася з 19,6% до 16,4% через зниження ефективності виробництва зернових культур і ріпаку. Разом із тим, в галузі тваринництва рентабельність зросла з 0,1% до 5,4% за рахунок підвищення ефективності виробництва свинини.

В УАК зазначають, що в 2009 році спостерігалося значне збільшення ефективності виробництва цукрового буряку і соняшнику – до 36,7% і 41,7% – за рахунок підвищення цін.

(УНІАН)