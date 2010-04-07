В Україну прибуває президент УЄФА

В Україну сьогодні з дводенним візитом прибуває вище керівництво УЄФА на чолі з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ.

Як повідомляв УНІАН, делегація УЄФА відвідає Львів, Донецьк, Харків та Київ.

До складу делегації, окрім М.ПЛАТІНІ, входять віце-президент УЄФА Маріос ЛЕФКАРІТІС, директор з комунікацій УЄФА Александр ФУРТУА, керівник виконавчого офісу УЄФА Кевін ЛЯМУР, виконавчий директор компанії UEFA Events SA Девід ТЕЙЛОР, директор з операційних питань компанії UEFA Events SA Мартін КАЛЛЄН, комерційний директор Євро-2012 та компанії UEFA Events SA Філіп МАГРАФ.

За словами керівника прес-служби Львівської міської ради Андрія МОСКАЛЕНКА, приліт делегації УЄФА до Львова попередньо заплановано сьогодні на 11.00. Після прильоту М.ПЛАТІНІ ознайомиться зі станом реконструкції ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» та огляне будівельний майданчик стадіону до Євро-2012.

Після завершення огляду аеропорту і стадіону М.ПЛАТІНІ заслухає презентацію приймаючого міста у львівському Палаці Потоцького, після чого заплановано брифінг для ЗМІ.

Зі Львова делегація відлітає у Донецьк.

Також сьогодні Донецьк відвідають президент ФФУ Григорій СУРКІС, директор Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКИВСЬКІЙ, директор Департаменту з організації заходів чемпіонату Юрій БАРБАШ, заступник міністра Кабінету міністрів Владимир КОВАЛЕВСЬКИЙ, віце-прем`єр-міністр з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ і керівник групи його радників Олександр ЗАЦ.

Делегація УЄФА проведе інспекцію об`єктів, що будуються до Євро-2012, зокрема, аеропорту Донецька.

Президент УЄФА ознайомиться зі стадіоном «Донбас-Арена», на території якого буде проведена презентація підготовки міста до Євро-2012.

Після презентації у «Донбас-Арені» заплановано спілкування М.ПЛАТІНІ з пресою.