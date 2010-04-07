Мінприроди оцінило в 843 тис. грн. збитки озеру Донузлав

Збитки озеру Донузлав у Криму, заподіяні внаслідок затоплення під час розбирання на металобрухт списаного корвета, оцінюється в 843 тис. грн.

«Наслідком (затоплення) стало забруднення поверхні озера загальною площею 5500 квадратних метрів. Розраховані збитки за забруднення нафтопродуктами водного середовища, які склали 843 тис. 350 грн.», - йдеться в повідомленні Міністерства охорони довкілля України, розміщеному на його офіційному сайті.

Фахівці підготували «претензію про відшкодування збитків».

Судно «Ізмаїл» як металобрухт чорних і кольорових металів належить компанії, що знаходиться в Дніпропетровську, заявляє Мінприроди.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня корвет затонув під час демонтажу агрегатів, який проводили працівники дніпропетровської фірми в районі військового містечка в селищі Новоозерне.

1 квітня заступник директора з наукової роботи Інституту біології південних морів національної Академії наук України Олександр БОЛТАЧОВ заявив, що витік вод з нафтопродуктами із судна може «серйозно ускладнити екологічну ситуацію» в районі Донузлава.

2 квітня кримське управління МНС повідомило, що загрози для екології акваторії Чорного моря і озера Донузлав немає. Місце затоплення корвета оброблене абсорбентом. Екологічні чиновники ведуть моніторинг ситуації.

Донузлав є найглибшим озером на Кримському півострові. Його площа становить 48 квадратних кілометрів.