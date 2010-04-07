Черновецький очолив комітет з економічних реформ

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ очолив новостворений Комітет з економічних реформ столичної міськдержадміністрації.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на відповідне розпорядження мерії №194 від 30 березня.

Як визначено в розпорядженні, комітет є консультативно-дорадчим органом, головне завдання якого полягає у здійсненні моніторингу ходу економічних реформ в столиці і в підготовці за його результатами відповідних пропозицій центральним органам виконавчої влади.

Діяльність комітету, серед іншого, спрямована на подолання негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи і стабілізацію економічної ситуації в Києві як передумову зростання добробуту жителів міста.

Ознайомитися з персональним складом комітету можна буде на офіційному веб-порталі Київської міської влади www.kmv.gov.ua

Участь в роботі комітету - на громадських засадах.