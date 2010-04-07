СК «Провідна» почала реалізацію полісів ОСАЦВ через «Укрпошту»

Страхова компанія «Провідна» і Державне підприємство «Укрпошта» приступили до реалізації спільної програми з реалізації полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАЦВ).

Про це йдеться в повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, продаж полісів ОСАЦВ від СК «Провідна» у всіх відділеннях «Укрпошти» почався з 30 березня ц.р.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Страхова компанія «Провідна» (правонаступник ЗАТ «СК ИФД КапиталЪ Страхование») працює на страховому ринку України з 1995 року. З 2006 року входить до групи компаній «Росгосстрах».

Обсяг страхових платежів СК «Провідна» за підсумками 2009 року склав 248,4 млн. грн., страхові виплати – 453,8 млн. грн.

Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» (УГППС «Укрпошта») входить в сферу управління Міністерства транспорту і зв`язку України і є національним оператором поштового зв`язку України згідно розпорядженню Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року. На сьогоднішній день «Укрпошта» має близько 15 000 відділень поштового зв`язку (з них більше 11 000 – в сільській місцевості.