Українські страховики зменшили чисті страхові виплати на 6,2%

Обсяг чистих страхових виплат українських страховиків за підсумками 2009 року склав 6 млрд. 056,4 млн. грн., що на 6,2% менше показника 2008 року (6 млрд. 546,1 млн. грн.).

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг).

За даними комісії, валові страхові виплати в 2009 році проти показника 2008 року зменшилися на 4,4% - до 6 млрд. 737,2 млн. грн. При цьому страхові виплати з ризикових видів страхування склали – 6 млрд. 674,5 млн. грн., зі страхування життя – 62,7 млн. грн.

За даними комісії, рівень валових страхових виплат виріс з 29,4% в 2008 році – до 33% в 2009 році, рівень чистих страхових виплат в 2009 році склав 50% проти 41% за підсумками 2008 року.