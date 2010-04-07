У Києві забезпеченість зеленими зонами становить 14 кв. метрів

Сьогодні на території Києва забезпеченість зеленими зонами загального користування становить лише 14 квадратних метрів на жителя, що є менше нормативів і поступається середньоєвропейській нормі - 25 метрів квадратних зон загального користування на жителя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час інтернет-конференції повідомив в.о. начальника Головного управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища Києва Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ.

Але разом з цим, зазначив він, якщо говорити про загальний баланс територій міста за Генеральним планом і врахувати зелені зони загального користування (парки, сквери, прибудинкові території), лісопаркові зони і рекреаційні території, то їх питома вага в загальній площі міста становить 52%.

«Тому місто Київ навіть за європейськими мірками може вважатися зеленим містом, де загальний баланс зелених територій перевищує половину території міста», - заявив С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.

Водночас, за його словами, в концепції Генплану проблемі збільшення зелених зон загального користування приділяється велика увага.

«Ми плануємо піти шляхом створення так званих буферних парків - тобто впорядкувати території лісопаркових зон, які прилягають до житлових масивів. Вже є розпорядження мера міста, в якому обумовлено 18 подібних територій», - повідомив керівник Управління з містобудівництва, повідомивши при цьому, що до бюджету міста на 2010 рік закладаються необхідні кошти «Київзеленбуду» на розробку документації й на виконання робіт з облаштування цих буферних парків.

Крім того, за словами С.БРОНЕВИЦЬКОГО, приділятиметься особлива увага наявності зелених насаджень на прибудинкових територіях, збільшенню їх кількості.