Курс НБУ на 08.04.10

19:27, 07 квітня 2010
Різне
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Офіційний курс НБУ на 08.04.10100 USD-792.4200 (7 квітня-792.5000)100 EUR-1057.0883 (7 квітня-1061.6330)10 RUR-2.7051 (7 квітня-2.7102)Облікові курси банківських металів на 08.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89801.00 (7 квітня-89077.00)961 XAG 10 Срібло-1423.98 (7 квітня-1420.16)962XPT10Платина-135662.30(7 квітня-133377.75)964 XPD 10 Паладій-40334.18 (7 квітня-39308.00)

Офіційний курс НБУ на 08.04.10

100 USD-792.4200 (7 квітня-792.5000)

100 EUR-1057.0883 (7 квітня-1061.6330)

10 RUR-2.7051 (7 квітня-2.7102)

Облікові курси банківських металів на 08.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото-89801.00 (7 квітня-89077.00)

961 XAG 10 Срібло-1423.98 (7 квітня-1420.16)

962XPT10Платина-135662.30(7 квітня-133377.75)

964 XPD 10 Паладій-40334.18 (7 квітня-39308.00)

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