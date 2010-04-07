Курс НБУ на 08.04.10

Офіційний курс НБУ на 08.04.10100 USD-792.4200 (7 квітня-792.5000)100 EUR-1057.0883 (7 квітня-1061.6330)10 RUR-2.7051 (7 квітня-2.7102)Облікові курси банківських металів на 08.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89801.00 (7 квітня-89077.00)961 XAG 10 Срібло-1423.98 (7 квітня-1420.16)962XPT10Платина-135662.30(7 квітня-133377.75)964 XPD 10 Паладій-40334.18 (7 квітня-39308.00)

Офіційний курс НБУ на 08.04.10 100 USD-792.4200 (7 квітня-792.5000) 100 EUR-1057.0883 (7 квітня-1061.6330) 10 RUR-2.7051 (7 квітня-2.7102) Облікові курси банківських металів на 08.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-89801.00 (7 квітня-89077.00) 961 XAG 10 Срібло-1423.98 (7 квітня-1420.16) 962XPT10Платина-135662.30(7 квітня-133377.75) 964 XPD 10 Паладій-40334.18 (7 квітня-39308.00)

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