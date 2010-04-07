Головне на 7 квітня

Інфляція в Україні у березні порівняно з лютим 2010 року склала 0,9%, з березнем 2009 року - 11%.

Такі дані оприлюднені на сайті Державного комітету статистики України.

З початку року інфляція склала 4,7%.

На продукти харчування ціни у березні порівняно з лютим збільшилися на 1,3%, з березнем 2009 року – на 13,1%.

Кабінет міністрів України сьогодні переніс розгляд проекту бюджету на 2010 рік на одне з наступних засідань.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

При цьому він не зміг уточнити причини перенесення термінів розгляду цього питання.

У той же час, у відкоригованому на ранок 7 квітня порядку денному засідання уряду питання про розгляд проекту бюджету відсутнє.

Раніше очікували, що це питання розглянуть на засіданні Кабміну 7 квітня, і його внесли до попереднього порядку денного.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9110/7,9230 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9085/7,9160 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,8950/7,9050 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:00 Національний банк України оголосив про продаж долара за курсом 7,95 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2700/0,2705 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2699/0,2702 грн./рубль. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 29,34 рублів за долар (+0,02).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3375/1,3377 дол./євро, а до 15:00 впали до 1,3342/1,3344 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5850/10,6040 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,5820/10,5960 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму – 10,5315/10,5490 грн./євро.

Переговори з Україною щодо ціни на газ вестимуться на корпоративному рівні. Про це журналістам повідомив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО в Братиславі, передає РІА "Новости".

"У "Газпрому" вже існують контракти, вони починають обговорювати, і це найголовніше - корпоративна складова. Чим менше політики, тим краще", - сказав С.ШМАТКО.

Він повідомив, що незабаром відбудеться російсько-українська зустріч з енергетики.

"Ми найближчим часом проведемо підкомісію з енергетики", - повідомив він.

Водночас міністр зазначив, що засідання цієї підкомісії та переговори з українською стороною щодо ціни на газ не пов`язані й відбуваються незалежно.

Надходження до загального фонду Держбюджету України за I квартал 2010 року (за оперативними даними) становили 39,047 млрд. грн., або 85,5% від плану. Про це повідомляється на сайті Державного казначейства України.

Державна податкова адміністрація України, при встановленому плані на січень-березень ц.р. в сумі 27,149,4 млрд. грн. (без урахування відшкодування ПДВ), мобілізувала до загального фонду 22,366 млрд. грн., що становить 82,4% планових показників.

Державною митною службою України, при плані 20,221,1 млрд. грн., забезпечено надходження в сумі 17,077 млрд. грн., або 84,5%.

За даними Держказначейства, офіційних трансфертів, які передаються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і Київського міського бюджету до Державного бюджету, при плані на січень-березень ц.р. 2,157 млрд. грн., зараховано до загального фонду 1,589 млрд. грн., або 73,7%.

Надходжень, які контролюються іншими органами, при планових показниках 550,4 млн. грн., зараховано до загального фонду Держбюджету 918,9 млн. грн.

До спеціального фонду Держбюджету, станом на 1 квітня 2010 р., без урахування власних надходжень і субвенцій з місцевих бюджетів зараховано 8,635 млрд. грн. при планових показниках 8,858 млрд. грн., що становить 97,5%.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в березні ц.р. збільшилися на 4,1% - до 25 млрд. 147,27 млн. дол. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За інформацією НБУ, резерви в іноземній валюті, станом на кінець березня, становили 24,173 млрд. дол., резервна позиція в Міжнародному валютному фонді - 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення - 5,14 млн. дол., золото - 968,75 млн. дол.

За підсумками I кварталу 2010 року міжнародні валові резерви НБУ зменшилися на 5,1%, або на 1,358 млрд. дол.

У березні ц.р., порівняно з минулим місяцем, в Україні обсяг готівкового валютного ринку (купівля і продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) збільшився більш як на 11% і становив 2,957 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема, обсяг валюти, купленої банками у населення, становив 1,327 млрд. дол., обсяг валюти, проданої населенню – 1,629 млрд. дол.

Валютні банківські вклади фізичних осіб (у доларовому еквіваленті) збільшилися на 398,9 млн. дол. і на 31 березня 2010 року становили 14,339 млрд. дол.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж в доларовому еквіваленті) за березень становив 13,745 млрд. дол.

Інтервенції НБУ на валютному ринку (сальдо) становили 953,7 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Якщо до червня 2011 року в Києві не буде збудовано стадіон, Україна втратить право проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Донецьку на міні-брифінгу президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ.

За його словами, виконавчий комітет УЄФА дотримується думки, що якщо до червня 2011 року в Києві буде збудовано новий стадіон, то чотири українських міста - Львів, Київ, Донецьк і Харків - братимуть участь у проведенні чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Президент УЄФА також заявив, що нинішня поїздка в Україну «це, скоріш за все, візит ввічливості», щоб ближче зрозуміти й побачити країну та її підготовку до чемпіонату.

М.ПЛАТІНІ кілька разів підкреслив, що сьогодні УЄФА довіряє Україні: «У нас як і раніше є довіра до України, хоча ми розуміємо, що в кожного українського міста є свої проблеми». Він переконаний, що Україна зможе вирішити всі поставлені перед нею завдання й стати нарівні з Польщею країною, що приймає цей турнір.

(УНІАН)