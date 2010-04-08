АНОНС на 8 квітня

Прес-конференція генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Бориса Шахсуварова на тему: «Аеропорт «Бориспіль»: перспективи міжнародного хаба».

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Конференція «Інвестування в нерухомість в 2010 році».

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Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ).

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Відбудеться засідання Колегії Державного комітету ядерного регулювання України, на якому буде розглянуто питання: «Про стан робіт по продовженню експлуатації енергоблока №1 Рівненськой АЕС в надпроектний термін за наслідками розгляду Звіту по періодичній переоцінці безпеки».

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Відбудеться робоча зустріч, присвячена висновку Меморандуму про співпрацю у сфері освітньо-наукової діяльності між Національною академією педагогічних наук України і Міністерством аграрної політики України і розгляду нових концептуальних підходів по підготовці кадрів для АПК України.

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Прес-конференція на тему: «Чи виростуть ціни на житлово-комунальні послуги, як того вимагає МВФ?» Учасники: міністр житлово-комунального господарства Олександр Попов, народні депутати, члени Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики Валерій Баранов і Зиновій Шкутяк.

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В інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція на тему: «Проект Державного бюджету-2010: «плюси» і «мінуси».

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Прес-конференція на тему: «Новий етап українсько-казахстанських відносин. Підсумки візиту Віктора Януковича до Казахстану». У заході візьмуть участь: колишній представник президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський і директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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Конституційний Суд України обнародує прийняте 6 квітня Рішення у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України про можливість безпосередньої участі окремих народних депутатів України у формуванні коаліції депутатських фракцій. Після обнародування планується прес-конференція голови КСУ Андрія Стрижака.

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Засідання Опозиційного Кабінету Міністрів України.

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Розпочне роботу пряма телефонна лінія на тему: «Суспільство проти корупції».

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Відбудеться брифінг на тему: "Рейдерство. Перспективи українських власників у захисті своїх інтересів". Учасники: заступник міністра юстиції, директор департаменту Державної виконавчої служби Геннадій Стадник, радник голови ДКЦПФР Оксана Сахнацька, партнер Правової групи "Павленко і Побережнюк" Лариса Побережнюк, керуючий партнер юридичної компанії "ОЛ&РУСТ", адвокат Роман Хрустенко.

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15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Чернігівська область сьогодні: як відбувається знищення і розкрадання регіону?”. Кому вигідна політична і економічна нестабільність в області, яка не тільки завдає великого збитку бюджетам різних рівнів, але і цілеспрямовано припиняє розвиток економіки в регіоні? Хто з місцевих чиновників стоїть за знеціненням і распродажей державної землі. Кому вигідна одностороння підтримка певних релігійних конфесій і розпалювання міжрелігійних конфліктів на регіональному рівні? Ці і інші гострі питання про ситуацію в регіоні, будуть обговорені в ході прес-конференції при участі: депутата Чернігівської обласної ради Віктора Лабазова і підприємця Анатолія Супрунюка (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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17-30 в УНІАН відбудеться чергове засідання дискусійного клубу «Експертна думка» на тему: «Ідеї поліпшення енергетичної ефективності будинків в Україні». Участь в дискусії візьмуть експерти в галузі енергозбережних технологій, які розглянуть необхідність поліпшення енергоефективності житлових будинків в умовах постійного підвищення вартості енергоносіїв, як пріоритет для влади. Обговорення також стосуватиметься проблем енергозбереження в промисловості, сучасних альтернативних видів виробництва енергії і механізмів стимулювання виробників енергоефективного устаткування (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація журналістів - по редакційних посвідченнях. Журналісти також зможуть взяти участь в обговоренні - як медіа-експерти.

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Концерн Галнафтогаз проводитиме зустріч з аналітиками українських інвестиційних компаній, тримачами акцій та облігацій компанії, а також банками-партнерами компанії. В зустрічі братимуть участь: перший віце-президент з фінансових та інвестиційних питань Василь Даниляк, голова правління компанії Назар Купибіда та представник IR департаменту.

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