Експерт: необхідно посилити відповідальність чиновників

Для того, щоб закони у сфері малого і середнього бізнесу запрацювали повністю, необхідно посилити відповідальність за невиконання законів чиновниками. Як повідомили УНІАН в Союзі підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, таку думку висловив генеральний директор союзу Вячеслав БИКОВЕЦЬ.

За його словами, затягування з нормативним врегулюванням приводить до невиконання законів і зростання скептицизму підприємців. «Для того, щоб закони запрацювали повністю, необхідно посилити відповідальність за невиконання законів чиновниками і, таким чином, підвищити «політичну культуру і відповідальність. У нас, на жаль, нерідко буває так, що закон діє вже декілька років, а працює тільки на 50 %», – відзначив В.БИКОВЕЦЬ.

«І бізнес асоціації, і колегії підприємців двома руками підтримували більшість законопроектів у сфері підприємництва, а багато норм ми самі ініціювали. Відповідно, ми зацікавлені в тому, щоб і декларативний принцип, і принцип «мовчазної згоди», і реформи у сфері ліцензування, прийняті законом про спрощення умов ведення бізнесу, якнайскоріше почали діяти в повному обсязі», – сказав він.

В.БИКОВЕЦЬ упевнений, що продовжувати більшість ініціатив попередньої влади однозначно необхідно. «Власне, і нинішній Президент під час виборів декларував цілий ряд ініціатив щодо забезпечення нормальних умов діяльності бізнесу, у тому числі і податкові канікули. Потрібно виконувати обіцянки і в контексті цього удосконалювати напрацювання попередньої влади», – підкреслив В.Биковец.

Нагадаємо, принцип «мовчазної згоди» в українське законодавство введений в грудні 2009 року Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні» (№1759-VI), автором якого є народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛІВСЬКА. Згідно закону «Про внесення змін до Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (№1869-VI), принцип «мовчазної згоди» запрацював з 1 квітня 2010 року. Цим же законом був введений поки не працюючий декларативний принцип, який потребує нормативного регулювання: зокрема, Кабінет міністрів повинен затвердити перелік видів діяльності, на які дана норма розповсюджується.