Головне на 8 квітня (вечір)

Росія припинила безмитний імпорт української трубної продукції з 1 квітня 2010 року через відсутність узгоджених обсягів квот на постачання без сплати антидемпінгових мит, повідомляє k2kapital.

Про це йдеться у листі Федеральної митної служби, розміщеному на сайті відомства.

Відповідно до угод між Мінекономрозвитку Росії і Мінекономіки України, у першому кварталі 2010 року така квота була визначена.

"У зв`язку з відсутністю після 31 березня 2010 року узгодженого обома сторонами розміру квоти на постачання труб з України, з 1 квітня 2010 року при митному оформленні української трубної продукції слід керуватися постановою уряду РФ, що передбачає стягування антидемпінгових мит щодо імпорту українських труб", - зазначено у посланні.

Наприкінці минулого року Мінекономрозвитку повідомило, що угоду, яка передбачає постачання широкої номенклатури українських труб в Росію в межах встановленої квоти взамін на незастосування антидемпінгових мит, продовжили до 31 грудня 2010 року.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9030/7,9250 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9085/7,9220 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9202/7,9242 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:30 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,9240 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2684/0,2692 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2684/0,2689 грн./рубль. На час закриття ціни зросли до 0,2689/0,2691 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 29,4372 рублів за долар (+0,0972).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3285/1,3345 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5155/10,5475 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,5110/10,5325 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні відкотилися до рівня 10,5310/10,5405 грн./євро.

Уряд України має намір ввести централізоване регулювання системи встановлення тарифів на ЖКП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив міністр житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ.

Він зазначив, що на сьогодні ця тема серйозно обговорюється. “У нас є, щонайменше, два законопроекти, один із них зареєстрований у парламенті ще півтора року тому. Я думаю, що до осені ця проблема буде розв’язана. Принаймні, політичне рішення про конкретний термін створення такого регулятора буде ухвалене, я думаю, не пізніше квітня-травня”, - сказав О.ПОПОВ.

При цьому він підкреслив, що навряд чи таким органом-регулятором стане національна комісія з регулювання на зразок тих, які регулюють тарифи на електроенергію і послуги зв`язку, оскільки сьогодні в уряді і держсистемі управління відбувається скорочення чисельності персоналу.

Міністр припустив, що функції регулятора будуть покладені на певне відомство. “Регулятор – це додаткова чисельність (кадрів – УНІАН), тому, можливо, цього року буде якийсь компромісний варіант: можливо, якесь окреме відомство – якісь підрозділи міністерств візьмуть на себе функцію регулювання”, - сказав О.ПОПОВ.

При цьому він висловив упевненість, що центральне регулювання системи визначення тарифів в Україні буде введено.

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» домовилися про збільшення обсягу закупівлі газу Україною в 2010 році з 33,7 до 36,5 млрд. кубометрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства палива і енергетики України, відповідна домовленість була досягнута сьогодні в Москві під час зустрічі міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА і голови НАК «Нафтогаз України» Євгена БАКУЛІНА з головою ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Згідно з повідомленням, під час переговорів розглядалися заходи щодо забезпечення стабільних поставок газу до України і Європи. Також у рамках візиту українська делегація планує обговорити низку питань щодо підготовки узгоджених позицій до чергового, шостого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.