Курс НБУ на 9.04.10

Офіційний курс НБУ на 9.04.10100 USD - 792.6300 (8 квітня - 792.4200)100 EUR - 1053.8808 (8 квітня - 1057.0883)10 RUR - 2.6960 (8 квітня - 2.7051)Облікові курси банківських металів на 9.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-90875.03 (8 квітня-89801.00)961 XAG 10 Срібло-1425.15 (8 квітня-1423.98)962XPT10Платина-134667.84(8 квітня-135662.30)964 XPD 10 Паладій-39710.76 (8 квітня-40334.18)

Офіційний курс НБУ на 9.04.10 100 USD - 792.6300 (8 квітня - 792.4200) 100 EUR - 1053.8808 (8 квітня - 1057.0883) 10 RUR - 2.6960 (8 квітня - 2.7051) Облікові курси банківських металів на 9.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-90875.03 (8 квітня-89801.00) 961 XAG 10 Срібло-1425.15 (8 квітня-1423.98) 962XPT10Платина-134667.84(8 квітня-135662.30) 964 XPD 10 Паладій-39710.76 (8 квітня-40334.18)

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