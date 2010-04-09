Медведєв і Обама підписали договір про СНВ
Ядерні боєзаряди буде скорочено протягом 7 років на третину
Президенти РФ і США Дмитро Медведєв і Барак Обама підписали договір про СНВ, повідомляє k2kapital.
Церемонія підписання транслювалася провідними світовими телеканалами.
"Сьогодні ми закладаємо важливу основу для створення ядерної безпеки і нерозповсюдження ядерної зброї", - заявив Обама. Медведєв назвав підписання СНВ-III історичною подією, яка відкриє новий розділ співпраці між двома країнами.
Новий Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНВ-III), який прийшов на зміну угоді, підписаній у 1991 році, скоротить кількість ядерних боєзарядів, що перебувають на бойовому чергуванні двох держав на 30% протягом подальших семи років до 1500 одиниць, що достатньо для взаємного знищення стратегічних партнерів.
Крім обмеження ядерного арсеналу документ передбачає двосторонній обмін телеметричними даними, одержаними в ході випробувальних пусків, причому Росія направлятиме США дані по балістичних ракетах, а США — Росії — по зенітних.
Церемонія підписання пройшла в середньовічному президентському замку після переговорів двох лідерів з питання ядерної безпеки, санкцій щодо Ірану і останніх подій у Киргизії.
Обама висловив сподівання, що Сенат США ратифікує підписаний договір у поточному році до того, як проміжні вибори можуть змінити баланс сил у верхній палаті Конгресу США, в якій правляча партія демократів вже встигла втратити конституційну більшість.