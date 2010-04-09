Анонс на 9 квітня

Відбудеться Всеукраїнський форум: «Організаційно-фінансові принципи відновлення будівельної галузі України в період посткризи». Форум відбудеться за підтримки Міністерства регіонального розвитку і будівництва України і НБУ. Учасники: Володимир Яцуба, міністр регіонального розвитку і будівництва України; Володимир Стельмах, голова НБУ; Іван Салій, радник міністра регіонального розвитку і будівництва України; Ігор Шуміло, виконавчий директор з економічних питань НБУ; Дмитро Ісаєнко, зам.министра регіонального розвитку і будівництва України; Микола Толмачев, ген.директор компанії «ТММ»; Наталія Доценко-Белоус, старший юрист ЮФ «Василь Кисиль і Партнери» та ін.

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Старт іпотечного кредитування від «Приватбанку» в рамках проекту «Престиж Хол».

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За участю міністра з питань житлово-комунального господарства України Олександра Попова і першого заступника голови КГГА Анатолія Голубченко почнеться виїзна робоча нарада з питань функціонування соціально-важливих об`єктів житлово-комунального комплексу міста Києва. У програмі виїзної наради: відвідини Бортнічеськой станції аерації, насосній станції «Осокорки-північні», Південно-західного каналізаційного колектора, Головного міського каналізаційного колектора. ***

Прес-конференція на тему «Підсумки роботи фондового ринку і біржі ПФТС в I кварталі 2010 року». У прес-конференції візьмуть участь: голова ради директорів ФБ ПФТС Ірина Заря, голова Ради ПФТС Борис Тимонькин, член ДКЦПФР Сергій Бірюк.

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Відбудеться засновницьке засідання Економічної ради. Під час засідання Рада обговорить оперативні антикризові заходи і головні складові стратегії економічних реформ, дасть оцінку сучасному стану економіки і промислового сектора. До складу Економічної ради, зокрема, увійдуть: президент УСПП, Анатолій Кінах, голова Всеукраїнського союзу учених-економістів Олександр Кендюхов, радник Президента України Анатолій Гальчинський, заступник міністра фінансів України Тетяна Єфіменко, директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ Валерій Гєєць, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України Юрій Пахомов, директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Ела Лібанова, перший віце-президент Асоціації суднобудівельних підприємств “Укрсудпром” Віктор Лисицький та інші.

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Прес-конференція на тему: «Прогноз до кінця року: зростання рівня інфляції до 13,5%, зниження безробіття до 8,3%, зростання реальних доходів населення на 2,5% і стабілізація гривні в Україні”. У роботі візьме участь Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB.

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Прес-конференція доктора економічних наук, голови Всеукраїнського союзу учених-економістів Олександра Кендюхова на тему: «Які реформи потрібні Україні?»

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У ресторані «Бакінський бульвар» відбудеться бізнес-ланч, під час якого обговорюватиметься ситуація, що склалася навколо ресторану «Бакинський бульвар».

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До України з офіційним візитом прибуде міністр закордонних справ Російської Федерації С.Лавров (МА “Бориспіль”).

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Церемонія покладання квітів міністром закордонних справ України К.Гріщенко і міністром закордонних справ Російській Федерациі С.Лавровим до могили Невідомого солдата. Пул на освітлення формує ПС МЗС. Представники ЗМІ прибувають до 16.30.

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