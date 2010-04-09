ГОЛОВНЕ на 9 квітня (день)

Завтра на заході України очікують дощі

Завтра на заході України очікують дощі, місцями з грозою, в карпатському регіоні місцями сильні (на високогір`ї Карпат з мокрим снігом).

На іншій території без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла; у Карпатах вночі 0-3° морози, вдень 1-6° тепла.

У Київській області в суботу опадів не очікують. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.

Економіка

Кабмін призначив Вітренка заступником міністра економіки

Кабінет міністрів України розпорядженням від 7 квітня 2010 р. №815-р призначив на посаду заступника міністра економіки Юрія ВІТРЕНКА, звільнивши його з посади заступника міністра економіки-директора департаменту державних закупівель.

Текст розпорядження розміщено на офіційному сайті уряду.

ТЕК

«Нафтогаз» заплатив "Газпрому" 576,8 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» заплатила «Газпрому» за отриманий в березні природний газ 576,8 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначають, що платіж здійснили 6 квітня.

Також компаняя нагадує, що ціна імпортованого в березні природного газу склала майже 305 дол. за тис. куб. м.

Транспорт

Кабмін збільшив вартість будівництва ЗПС в аеропорту «Донецк»

Кабінет міністрів України затвердив загальну кошторисну вартість будівництва злітно-посадкової смуги (ЗПС) аеропорту "Донецьк" на рівні 1 млрд. 823 млн. 907,936 тис. грн., що майже в 1,9 раза більше, ніж було затверджено у 2008 р.. Кабміном (972 млн. 747,7 тис. грн.).

Текст відкоригованого комплексного проекту будівництва і титулу будови ЗПС КП "Міжнародний аеропорт "Донецьк", затвердженого розпорядженням від 7 квітня 2010 року №821-р, розміщений на сайті уряду.

Вартість будівельно-монтажних робіт затверджена на рівні 1 млрд. 337 млн. 591,578 тис. грн., устаткування - 114 млн. 671,123 тис. грн., інші витрати - 371 млн. 645,235 тис. грн.

Згідно з документом, із загальної суми на 1 січня 2010 р. було виконано робіт на 895 млн. 223,66 тис. гривень (будівельно-монтажних робіт на 612 млн. 900,121 тис. грн.).

Підрядчика на виконання робіт вартістю 847 млн. 030,657 тис. грн. визначать за результатами тендеру (будівельно-монтажні роботи).

При цьому відкоригованим титулом будови площа ЗПС збільшена з 240 тис. кв. м до 260,8 тис. кв. м, площа магістральної стернової доріжки - з 92 тис. кв. м до 110,1 тис. кв. м. Протяжність злітно-посадкової смуги - 4 тис. м, площа забудови - 76,5 га.

Завершення термінів будівництва перенесли з 2009 на 2011 р. Нагадаємо, будівництво почалося у 2007 р.

Також розпорядженням КМУ від 7 квітня 2010 року визнано, що втратили дію розпорядження Кабінету міністрів України від 23 липня 2008 р. №998 "Про затвердження відкоригованого комплексного проекту будівництва і титулу будови злітно-посадкової смуги комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк" і від 17 вересня 2008 р. №1243 "Про внесення зміни до титулу будови (об`єкта), будівництво якого почалося у 2007 році".

Для ведення будівництва використовуватимуть кошти Державного бюджету за умови співфінансування об`єкта за рахунок засобів обласного бюджету.

Нагадаємо, генпідрядник будівництва - ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" (м. Донецьк), постачальник устаткування - компанія "N.V. ADB S.A". (Королівство Бельгія).

Валютний ринок

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають - по 7,92 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 8 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,91 грн./дол., з продажу - в межах 7,91-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках трохи підвищився порівняно з 8 квітня, і сьогодні складає 10,48/10,60 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,41-10,56 грн./євро, з продажу - в межах 10,57-10,73 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 8 квітня трохи знизився і на сьогодні складає 0,2629 грн./рубль, продажу - знизився на 0,4% - до 0,2696 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2550-0,2675 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2679-0,2730 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,89 грн./дол., продажу - 7,92 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,91 грн./дол., з продажу - в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва підвищився на 0,2% відучора і сьогодні складає 10,51/10,59 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,44-10,57 грн./євро, з продажу - в межах 10,57-10,61 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 8 квітня знизився на 0,2% - до 0,2629/0,2701 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2550-0,2675 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2679-0,2730 грн./рубль.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 9 квітня, такий: гривні до долара США - 7,9263, до євро - 10,538808, до російського рубля - 0,2696.