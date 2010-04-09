До Києва прибув міністр закордонних справ РФ Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ прибув до Києва з дводенним офіційним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» його зустрічали перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ і посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ.

Сьогодні в програмі візиту С.ЛАВРОВА - участь в церемонії покладання кольорів до могили Невідомого солдата разом з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКО.

Основні заходи заплановані на 10 квітня, повідомляє Лівий берег. Зокрема в суботу пройдет зустріч «тет-а-тет» двох міністрів, третє засідання підкомітету по міжнародній співпраці українсько-російської міждержавної комісії під головуванням глав МЗС Росії та України, а також підсумкова прес-конференція для ЗМІ.