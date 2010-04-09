Ющенко готується оскаржити рішення суду

Колишній Президент України, лідер “Нашої України” Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Донецького окружного адміністративного суду із заявою, у якій просить терміново надати копію рішення цього суду від 2 квітня 2010 року, яким визнано протиправним указ Президента України про присвоєння Степану Бандері звання Героя України.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві, В.ЮЩЕНКО “вважає, що при прийнятті оскаржуваного указу Президент України діяв у повній відповідності з вимогами ст. 19 Конституції України”.

“За таких умов у Донецького окружного адміністративного суду відсутні правові підстави для скасування указу”, - наголосив колишній Президент.

Крім того, вважає В.ЮЩЕНКО, при ухваленні вказаного рішення суд порушив норми процесуального законодавства, а саме статей 2, 6, 19, 155 Кодексу адміністративного судочинства України.

”З урахуванням наведеного вище вважаю, що у мене, як у зацікавленої особи, є передбачене чинним законодавством України право на апеляційне оскарження рішення, яким вищевказаний суд визнав протиправним указ Президента України В.А.ЮЩЕНКА про присвоєння Степану Бандері звання Героя України”, - заявив він.

З метою реалізації свого права на оскарження “незаконного рішення Донецького окружного адміністративного суду” В.ЮЩЕНКО просить терміново надіслати йому копію рішення, яким цей суд визнав протиправним указ про присвоєння С.Бандері звання Героя України.