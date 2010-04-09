ГОЛОВНЕ на 9 квітня (вечір)

Хроніка дня

*** Політика: До Києва прибув міністр закордонних справ РФ Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ прибув до Києва з дводенним офіційним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» його зустрічали перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ і посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ.

Сьогодні в програмі візиту С.ЛАВРОВА - участь в церемонії покладання кольорів до могили Невідомого солдата разом з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКО.

Основні заходи заплановані на 10 квітня, повідомляє Лівий берег. Зокрема в суботу пройдет зустріч «тет-а-тет» двох міністрів, третє засідання підкомітету по міжнародній співпраці українсько-російської міждержавної комісії під головуванням глав МЗС Росії та України, а також підсумкова прес-конференція для ЗМІ.

Ющенко готується оскаржити рішення суду про зняття з Бандери звання Героя України

Колишній Президент України, лідер “Нашої України” Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Донецького окружного адміністративного суду із заявою, у якій просить терміново надати копію рішення цього суду від 2 квітня 2010 року, яким визнано протиправним указ Президента України про присвоєння Степану Бандері звання Героя України.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві, В.ЮЩЕНКО “вважає, що при прийнятті оскаржуваного указу Президент України діяв у повній відповідності з вимогами ст. 19 Конституції України”.

“За таких умов у Донецького окружного адміністративного суду відсутні правові підстави для скасування указу”, - наголосив колишній Президент.

Крім того, вважає В.ЮЩЕНКО, при ухваленні вказаного рішення суд порушив норми процесуального законодавства, а саме статей 2, 6, 19, 155 Кодексу адміністративного судочинства України.

”З урахуванням наведеного вище вважаю, що у мене, як у зацікавленої особи, є передбачене чинним законодавством України право на апеляційне оскарження рішення, яким вищевказаний суд визнав протиправним указ Президента України В.А.ЮЩЕНКА про присвоєння Степану Бандері звання Героя України”, - заявив він.

З метою реалізації свого права на оскарження “незаконного рішення Донецького окружного адміністративного суду” В.ЮЩЕНКО просить терміново надіслати йому копію рішення, яким цей суд визнав протиправним указ про присвоєння С.Бандері звання Героя України.

Фінанси, банки: В Україні грошова маса в березні збільшилася на 2,9%, монетарна база – на 3,1% – НБУ

В Україні в березні 2010 року грошова маса збільшилася на 2,9% (з початку року – на 1,4%) – до 494,2 млрд. грн., а монетарна база зросла на 3,1% (з початку року – на 0,9%) – до 196,6 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг депозитів у березні ц.р. збільшився на 4,3% (з початку року – на 3,1%) – до 338 млрд. грн. за рахунок зростання обсягу депозитів фізичних осіб на 2,3% (з початку року – на 3,9%) – до 219,7 млрд. грн. Приріст депозитів населення в березні відбувався за рахунок зростання вкладів як у національній, так і в іноземній валюті. При цьому кошти юридичних осіб у березні збільшилися на 8,3% (з початку року – на 1,7%) – до 118,3 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладів у березні зменшився на 0,7% (з початку року – на 2,9%) – до 696,7 млрд. грн. Обсяг кредитів, наданих юридичним особам, зменшився на 0,2% (у т.ч. у національній валюті – зріс на 0,9%). Обсяг кредитів, наданих населенню, в березні зменшився на 1,6%.

Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 17,9% у лютому 2010 року до 16,8% у березні ц.р. Середньозважена вартість депозитів у гривні за цей же період збільшилася з 13,1% до 13,2%. Середньозважена вартість кредитів у іноземній валюті збільшилася з 10,4% у лютому 2010 року до 11,3% у березні ц.р., депозитів у іноземній валюті – зменшилася з 9,3% до 8,9%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка зменшилася з 4,9% річних у лютому 2010 року (зокрема за кредитами овернайт – 2,2%) до 3,2% (за кредитами овернайт – 1,6%) у березні ц.р.

У березні було зафіксовано збільшення обсягу готівки поза банками на 0,7% (із початку року – зниження на 1,1%) – до 155,1 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси в березні зменшилася до 31,4%, порівняно з 32,1% у лютому 2010 року.

Національний банк України в березні провів операції з мобілізації коштів банків на загальну суму 23,4 млрд. грн., обсяг операцій із рефінансування становив 460,2 млн. грн. (із початку року – відповідно 56,3 млрд. грн. і 3,4 млрд. грн.).

Середньозважена ставка з мобілізаційних операцій у березні ц.р. становила 4,8%, за операціями рефінансування – 11%.

Обсяг коррахунків банків у березні збільшився на 19,4% – до 20,3 млрд. грн.

Загальний обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в березні, становив 11,6 млрд. грн., зокрема 5,7 млрд. грн. було перераховано банками на окремий рахунок у Національному банку України.

За даними НБУ, обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку в березні збільшився в 4 рази – до 5,4 млрд. грн.

Також у березні НБУ проводив операції з двостороннім котируванням держоблігацій України, за результатами яких продано держоблігацій (за номінальною вартістю) на суму 1 млрд. 749,25 млн. грн. (із початку року – 3 млрд. 724,25 млн. грн.), придбано – на суму 1 млрд. 082,4 млн. грн. (із початку року – 2 млрд. 156,1 млрд. грн.).

За інформацією Нацбанку, до держбюджету за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у березні надійшло 8 млрд. 609,7 млн. грн. (із початку року – 13 млрд. 641,79 млн. грн.). Всього з початку року НБУ розмістив ОВДП (із урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації) на загальну суму 20 млрд. 031,79 млн. грн.

ВВП України збільшиться в I кварталі на 5%

Національний банк України (НБУ) оцінює зростання ВВП України в I кварталі на рівні 5%. Про це заявив виконавчий директор Нацбанку Ігор ШУМИЛО в ході форуму, що відбувся в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Ми бачимо зростання (ВВП – УНІАН) в 1-му кварталі, і зараз ми його оцінюємо на рівні 5% в річному вимірі (до 1-го кварталу минулого року), і зростання на такому ж рівні 1-го кварталу до 4-го кварталу минулого року».

Крім того, він підтвердив прогноз Нацбанку відносно зростання ВВП України за підсумками 2010 року на рівні 3-4%.

За словаими І.ШУМИЛО, в Україні з середини минулого року відбувається відновлення економічного росту. За оцінками НБУ, вже з другого кварталу 2009 року економічне зростання відбувається щокварталу на рівні 1,5% квартал до кварталу.

Як повідомляв УНІАН, уряд України прогнозує зростання ВВП в 2010 році на рівні 3,7%, при цьому номінальний ВВП прогнозується на рівні 1,083 трлн. грн., індекс споживчих цін (грудень до грудня) - 113,1%; індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня) – 114,4%.

«Західінкомбанк» збільшить СК на 100 мільйонів ПАТ «Західінкомбанк» має намір збільшити статутний капітал на 100 млн. грн. – до 174 млн. 318,98 тис. грн.

Про це йдеться в офіційному повідомленні банку про проведення зборів акціонерів банку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, банк має намір провести закрите розміщення 14 285 715 шт. простих іменних акцій в бездокументарній формі, номінальною вартістю 7 грн. кожна.

Розміщення акцій додаткової емісії планується провести в два етапи: перший – з 14 червня по 8 серпня 2010 року, другий – з 9 по 12 серпня 2010 року.

За інформацією банку, питання збільшення статутного капіталу планується розглянути на зборах акціонерів, запланованих на 19 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2009 р. Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в ТОВ КБ «Західінкомбанк» (Луцьк) строком на один рік.

З 15 лютого 2010 року в ПАТ «Західінкомбанк» припинена тимчасова адміністрація.

Відновлені повноваження загальних зборів, наглядової ради і правління банку.

Довідка УНІАН. ПАТ «Західінкомбанк» засноване в 1993 році.

У 2009 році «Західінкомбанк» одержав чистий збиток в розмірі –119,275 млн. грн.

89,81% акцій фінустанови володіє Василь ГАВРІЛІШИН.

Фондовий ринок: ФДМ реалізує держпакети акцій 3-х обленерго дрібними частинами

Фонд державного майна України планує роздрібнити блок-пакети акцій “Суми-”, “Прикарпаття-”, та “Полтаваобленерго”, що знаходяться в державній власності, і реалізувати їх дрібними частинами на фондових біржах.

Як повідомила сьогодні журналістам голова Ради директорів фондової біржі ПФТС Ірина ЗАРЯ, з подібною ініціативою виступив Фонд держмайна.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ неодноразово виставляв на біржові торги блокуючі пакети акцій “Суми-”, “Прикарпаття-”, і “Полтаваобленерго”, проте торги постійно відмінялися через відсутність заявок від потенційних покупців.

24 березня ц.р. виконуючий обов`язки голови ФДМУ Володимир РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд держмайна зняв з продажу ці держпакети. Він відзначив, що час для продажу блокуючих держпакетів обленерго «згаяно, їх контрольні пакети вже сформовані в одних руках».

ПЕК: «Нафтогаз» і «Газпром» не мають взаємних претензій НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» за наслідками переговорів, які відбулися 8 квітня в Москві, підтвердили відсутність взаємних претензій щодо виконання угод купівлі-продажу і транзиту природного газу в першому кварталі 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Нафтогазу».

У повідомленні наголошується, що під час переговорів сторони погоджували технічні питання взаємодії компаній в першому кварталі 2010 року, зокрема, підписали акти щодо транзиту природного газу територією України і обговорили низку питань щодо виконання довгострокових контрактів купівлі-продажу і транзиту природного газу в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня ц.р. у Москві у ході зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що ціна російського газу для України залежатиме також від обсягів його закупівлі.

8 квітня ц.р. НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" домовилися про збільшення обсягу закупівлі газу Україною в поточному році з 33,75 до 36,5 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

24 листопада 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу від 19 січня 2009 року, відповідно до яких, річна контрактна кількість газу на 2010 рік встановлена в обсязі 33,75 млрд. куб. м.

Україна в січні-березні скоротила видобуток газу на 9,1% Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-березні ц.р. скоротили видобуток газу на 9,1%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 5 млрд. 83,2 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Видобуток нафти і газового конденсату в Україні в січні-березні ц.р. скоротилися на 10,4%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, - до 901,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток газу на 0,8%, в порівнянні з 2008 роком, до 21 млрд. 181,8 млн. куб. м, а також скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 6,8% - до 3 млн. 952,0 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАО «Чорноморнафтогаз», що входять в структуру НАК «Нафтогаз України».

Нові технології: Азаров вирішив оголосити 2011 р. роком інновацій

Наступний, 2011 рік в Україні буде оголошено роком інновацій.

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, таке рішення ухвалив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ за результатами зустрічі з президентом компанії «Майкрософт Інтернешнл» Жаном-Філіпом КУРТУА.

Таким чином, в 2011 році активно проводитиметься політика перебудови інформаційного суспільства, а також залучатимуться інвестиції у сферу ІТ і зв`язку.

Зокрема, уряд України і «Майкрософту Інтернешнл» домовилися про заснування нових інноваційних проектів у сфері освіти і про забезпечення доступності цифрових технологій.

Також «Майкрософт Інтернешнл» залучиться своїми пропозиціями до проекту побудови єдиної державної інформаційної системи «Електронна Україна», в створенні якої візьмуть участь провідні фахівці України.

«Я вражений потенціалом і великими можливостями України. Я упевнений, що вибраний урядом України шлях на перебудову інформаційного суспільства одержить значну підтримку в міжнародному співтоваристві», – відзначив Ж-Ф.КУРТУА.

Агро: МінАП прогнозує пересівання озимих на площі 1 млн. га

Міністерство аграрної політики України прогнозує пересівання озимих культур на площі 1 млн. га. Про це УНІАН повідомила прес-служба МінАП.

За даними міністерства, з 8,6 млн. га озимих на зерно у хорошому і задовільному стані перебувають 85% посівів, решта 15% оцінюються як слабкі і проріджені, зокрема загинуло близько 3%.

За словами міністра аграрної політики України Миколи ПРИСЯЖНЮКА, за попередніми розрахунками, пересіванню підлягає близько 1 млн. га озимих, зокрема озимих зернових - до 500 тис. га і близько 400 тис. га ріпаку. Найбільше таких площ у Полтавській, Сумській, Донецькій і Харківській областях.

У міністерстві відзначили, що вся посівна площа під урожай 2010 р. становитиме 26,9 млн. га, що перевищує показники минулого року. За даними міністерства, на сьогодні вже завершено сівбу ранньої групи зернових і зернобобових культур в АР Крим на площі 87,6 тис. га (146%), в Одеській області засіяно 99%, Херсонській – 85%, Миколаївській – 84% і Запорізькій – 86% прогнозу.

При цьому в МінАП повідомили, що на сьогодні існує проблема із забезпеченням весняно-польових робіт паливно-мастильними матеріалами і мінеральними добривами.

Повідомляється, що на період січня-червня передбачалося закупити і використати 787 тис. тонн поживних речовин. За даними регіонів, на 7 квітня закуплено 696,1 тис. тонн, або 88% заявки, з них вже використано 296 тис. тонн. Крім того, до весняно-польових робіт сільгосптоваровиробники придбали 350 тис. тонн дизпалива (83% потреби) і 91,5 тис. тонн бензину (83% потреби на комплекс робіт).

За інформацією міністерства, у проведенні весняно-польових робіт планується задіяти більш як 320 тис. тракторів і 375 тис. грунтооброблювальних машин. Готовність тракторів становить 96%, а грунтооброблювальної і посівної техніки - майже 98%, що на рівні аналогічного періоду минулого року.

Транспорт: Звільнено 1-го заступника міністра транспорту Шевченка

Кабінет міністрів України розпорядженням від 7 квітня ц.р. №797-р звільнив Василя ШЕВЧЕНКА з посади першого заступника міністра транспорту і зв`язку України. Текст документа розміщений на сайті КМУ.

В.Шевченко звільнений згідно його заяви.

Нагадаємо, в березні 2010 р. Кабмін призначив першим заступником міністра транспорту і зв`язку Володимира КОРНІЄНКО. Таким чином, у міністра транспорту і зв`язку стало два перших заступника. В.ШЕВЧЕНКО був призначений першим заступником міністра в січні 2008 р. Після звільнення з посади міністра транспорту і зв`язку в червні 2009 р. Йосипа ВІНСЬКОГО і до призначення на посаду міністра в березні 2010 р. Костянтина ЄФИМЕНКО В.ШЕВЧЕНКО виконував обов`язки міністра.

Українсько-російський літак Ан-148 затребуваний в Сибіру – Путін

Українсько-російський літак Ан-148 затребуваний для експлуатації в Сибіру.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на засіданні міжрегіональної партійної конференції партії «Єдина Росія» в Новосибірську.

«Розвиватиметься й регіональна авіація. Тут вона вкрай затребувана - для Сибіру це принципово важливо», - сказав В.ПУТІН.

«З`явилися нові вітчизняні літаки, я вже говорив про це, багато хто, напевно, бачив. Дуже хороша вийшла машина Ан-148. Двигуни високо стоять, сідає на грунтові смуги, злітає. Тобто вийшла хороша машина, економічна. Можна цілком використовувати в цьому регіоні», - додав він.

Довідка УНІАН. Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. кілометрів, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти й посадки навіть на аеродромах із низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектовано київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні та "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

Зв`язок: В.о. гендиректора "Укрпошти" призначено Євгена Зайця

Виконуючим обов`язки генерального директора «Укрпошти» призначений Євген ЗАЄЦЬ відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв`язку України від 6 квітня.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансзв`язку, заступник міністра транспорту та зв`язку України - голова Державної адміністрації зв`язку України Сергій КРАСНОКУТСЬКИЙ сьогодні під час наради із заступниками генерального директора та начальниками відділів та служб генеральної дирекції представив колективу «Укрпошти» новопризначеного керівника.

Під час наради колективу «Укрпошти» були представлені також три нових заступника генерального директора.

На посаду заступника генерального директора, який займатиметься питаннями інформаційних технологій, призначена Наталія КУЦЕНКО. Згідно з повідомленням, вона має фінансову і юридичну освіту, значний досвід роботи в державних органах - Державній податковій інспекції і в Державному комітеті України з державного матеріального резерву.

Заступником генерального директора, який буде займатися питаннями розвитку, став Олександр ЧЕРЕДНИЧЕНКО - юрист за освітою, обіймав керівні посади в Держкомрезерві.

Заступником генерального директора, який займатиметься питаннями логістики, призначений Геннадій ГВОЗДЄВ, до цього він працював директором департаменту в Держкомрезерві.

Довідка УНІАН. Є.ЗАЄЦЬ народився в 1961 році, інженер-будівельник за освітою, має ступінь магістра державного управління, кандидат технічних наук. До недавнього часу очолював Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України», до того обіймав керівні посади в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування в м. Дніпропетровську та Дніпропетровській області.