Херсонський губернатор доручив 9 травня вивісити прапори СРСР

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Анатолій ГРИЦЕНКО доручив 9 травня вивісити на адміністративних будівлях поруч з державними прапорами прапори СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Анатолія ГРИЦЕНКА від «Про додаткові заходи з відзначення в області 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», розміщеному на офіційному сайті адміністрації.

Розпорядження доручено виконати структурним підрозділам ОДА, РДА, територіальним представництвам міністерств і відомств, а також, за згодою, меріям міст обласного значення.

У документі також зазначається «рекомендувати підприємствам, установам, організаціям, які розташовані на території області, долучитися до виконання цього завдання».

Також голова Херсонської ОДА доручив 9 травня організувати і провести святковий концерт у обласному музично-драматичному театрі ім. Н. Куліша, святковий салют в Херсоні і вручити ветеранам, що живуть в Херсонській області, пам`ятні медалі "65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.".

Крім тогою, у Плані заходів з підготовки та відзначення в області 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років багато уваги приділяється залученню молоді області до участі у святі. Зокрема, місцевим органам влади та управлінню освіти на науки ОДА доручено організувати вшанування у навчальних закладах області учасників війни та ветеранів Збройних сил України з покладанням квітів до могил воїнів та інших пам’ятних місць і забезпечити адресне привітання учнями загальноосвітніх навчальних закладів ветеранів війни за місцем проживанням.