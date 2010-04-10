На борту літака Президента Польщі перебувало 88 осіб

На борту літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився сьогодні під російським містом Смоленськ, перебувало 88 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Варшаві прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що у списку пасажирів було 89 осіб, з яких одна особа не вилетіла до Росії.

"На жаль, найбільш правдоподібно, що всі 88 пасажирів, які знаходилися на борту, загинули", - сказав він.

Прес-секретар також зауважив, що МЗС перевіряє повідомлення ЗМІ про трьох осіб, які нібито вижили у катастрофі й у тяжкому стані знаходяться в лікарнях.

Крім того, П.ПАШКОВСЬКИЙ не виключив, що хтось із пасажирів після реєстрації не сів у літак.

Прес-секретар МЗС також повідомив, що на борту літака не було журналістів.

За даними TVN24, у Ту-154, який летів у Катинь, крім Президента та його дружини, зокрема, перебували: міністр канцелярії Президента Польщі із міжнародних справ Маріуш Хандзлік, міністр президентської канцелярії Павел Випих, керівник Бюро Національної безпеки Польщі Олександр Щигло, голова Національного банку Польщі Славомір Скшипек, заступник міністра закордонних справ Анджей Кремер, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качоровський, голова Інституту національної пам’яті Януш Куртика, секретар Ради охорони пам`яті жертв та мучеництва Анджей Пшевознік.

Крім цього, на борту знаходилося керівники польського війська, представники духовенства, депутати Сейму та Сенату усіх політичних сил та інші високопосадовці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Смоленській області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.Качинський і його дружина.

За даними прокуратури РФ, на борту літака перебували 132 особи.