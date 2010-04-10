Азаров і Путін сьогодні зустрінуться в аеропорту «Внуково-2»

Зустріч прем`єр-міністрів України і Російської Федерації Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА пройде в аеропорту «Внуково-2».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ.

Передбачається, що після цього В.ПУТІН вирушить до Смоленської області, де сьогодні сталася катастрофа літака Президента Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня під час телефонної розмови М.АЗАРОВ домовився сьогодні в Москві зустрітися з В.ПУТІНИМ.

Раніше прес-служба уряду Росії повідомляла, що зустріч прем`єрів запланована в заміській резиденції Ново-Огарьово на 17.30 мск.